Xavi: "Ojalá Busquets se vea con fuerzas de seguir"

Sigue sin deshojarse la margarita sobre el futuro del de Badia y el técnico egarense aprovecha siempre que puede para 'empujarlo' a seguir La opción Zubimendi es casi imposible por su alto precio y ahora mismo el formato De Jong-Busquets para cubrir esa plaza el próximo curso es la más factible

Pasan los días y sigue sin haber ninguna novedad respecto a una hipotética renovación de Sergio Busquets. Continúa teniendo una ascendencia enorme en el ecosistema de Xavi. Titular indiscutible a los 34 años. Pero cada vez que preguntan al egarense en rueda de prensa su respuesta es la misma. Encantado con él, pero sin nada nuevo sobre su situación.

La de este viernes en la Joan Gamper ha sido de las más plácidas como técnico del FC Barcelona. Cuando el viento sopla a favor, suele pasar. Ambiente distendido, risas, buen rollo. Así son las cosas en can Barça. El propio Xavi lo ha comentado: "Aquí es o blanco o negro, o todos te critican o eres la hostia".

SIN ONCE DE GALA...OFICIALMENTE

"El equipo está en un buen momento si sacamos la Champions. Estamos con moral y podemos hacer una gran temporada pero no podemos bajar la guardia", ha afirmado el egarense. Consolidado el equipo, con un equipo tipo, parece, aunque el propio entrenador del Barça no quiera ni oír hablar de ello: "Ya veréis que no hay once de gala. Muchas veces quien decide el partido es el que entra en el minuto 60. Los jugadores han de entender que ahora hay cinco cambios y todo puede cambiar. Nadie se debe sentir titular ni suplente. Así es el fútbol de hoy en día".

Dembélé, lógicamente, ha sido uno de los nombres propios en la conferencia de prensa. Está finísimo, fue el protagonista principal ante la Real. Y termina contrato en 2024: "Nosotros intentamos que el jugador no se lesione nunca. Hacemos trabajaos de control de carga, gimnasio. El ha cambiado el chip y está contento. Se siente querido y feliz y eso es importante. Le doy confianza. Encantado con él desde el primer día". Y más concretamente sobre su renovación: "Es fundamental, jugador referencial, diferente. Cuesta encontrar futbolistas como él en el uno contra uno. Lo sabe el club y lo sabe él. Ha cambiado el chip y espero que siga muchos años con nosotros".

ARAUJO Y SU POSICIÓN IDEAL

Están a un nivel excelso también Christensen y Araujo. Ni la renovación del uruguayo ni la de Gavi han podido ser todavía inscritas: "Estamos tranquilos, así me lo dicen Mateu (Alemany) y Jordi (Cruyff). No creo que les afecte, el tema se solucionará sin más. Los dos están tranquilos, con confianza para jugar en el Barça y están disfrutando", ha dicho Xavi al respecto.

Más sobre la posición del charrúa y su momento, ha asegurado que "para mi, la posición ideal es la de central derecho. Ha crecido mucho en salida de balón. Una barbaridad. Tiene mucha más confianza, se siente fuerte. No es extraño que juegue de lateral".

BUSQUETS, PRIORIDAD ABSOLUTA

Volviendo al asunto inicial de Busquets, Xavi ha vuelto a deshacerse en elogios: "Es una decisión personal. Para mi es un jugador fundamental. Uno de los mejores pivotes de la historia. Poco valorado por el entorno pero si por compañeros y entrenadores. Ojalá se vea con fuerzas de seguir, pero es decisión suya". Es la principal preocupación de la secretaría técnica. ¿Quién hará de Busi el próximo curso? ¿Lo hará él mismo?

El barcelonismo está contento. Y eso significa que cuando paran a Xavi por la calle el mensaje predominante es el de agradecimiento y reconocimiento. Pero sabe el egarense que esto es una montaña rusa: "Ahora me dicen que hay que ganar la Liga. Hasta mañana cierta tranquilidad. Si no ganamos será una hecatombe tremenda pero esto es el Barça y su entorno. Ellos no tienen nada a perder y nosotros toda la presión del mundo porque queremos la Liga. No podemos bajar la guardia".