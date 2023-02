Xavi: "Las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido"

"Aquí hay uno que tuvo paciencia: estuve tres años con el dorsal ‘26’ y jugando con el filial cuando tocaba", declaró el entrenador egarense sobre las pocas oportunidades a Ansu Fati y Ferran Torres El técnico del Barça destacó, en la previa de la visita al Villarreal, la importancia de mantener la mentalidad competitiva para “sumar tres puntos muy importantes” y “poner presión a nuestros perseguidores”

Después de una semana limpia, el FC Barcelona está preparado para retomar su camino hacia el título de Liga. El conjunto azulgrana visitará este domingo el Estadio de la Cerámica con el objetivo de colocarse a once puntos (con un partido más) del Real Madrid, segundo clasificado de la competición doméstica. Una vez más, en rueda de prensa, Xavi Hernández destacó la importancia de mantener la mentalidad competitiva para “sumar tres puntos muy importantes” y “poner presión a nuestros perseguidores”.

“Cada partido es clave y cada salida, muy difícil. Todos los equipos nos jugamos muchísimo y el Villarreal es un gran equipo. Setién tiene una filosofía parecida a la nuestra y, juegue o no Gerard Moreno, cuenta con alternativas para crearnos problemas e intentar ganarlos”, reflexionó el técnico egarense sobre el próximo rival del cuadro culé. El míster ha recordado el partido de la temporada pasada en territorio castellonense, donde su equipo sufrió mucho para lograr una victoria “que no merecimos”.

Como suele suceder, el encuentro liguero no fue el principal protagonista de la comparecencia. El nombre más destacado fue el de Ansu Fati. Xavi defendió a ultranza al ‘10’ y se mostró muy crítico con los rumores sobre su futuro que han aflorado durante los últimos días. “En estos momentos no hay nadie transferible. Se ha acabado el mercado. No se qué hacemos hablando de historias raras. No lo entiendo. No hemos hablado de la venta de Ansu en todo el mes de enero y ahora, con el mercado cerrado, lo estamos haciendo. Confío ciegamente en él, le tengo mucha esperanza”, respondió, visiblemente serio y molesto, el entrenador.

Laporta habló en rueda de prensa sobre el futuro de Ansu Fati | EFE

“Esperamos muchísimo de él. Le tengo una confianza ciega. Hemos hecho la plantilla como hemos querido. Confío en todos los jugadores de la plantilla y especialmente en él. Debe ser una pieza muy importante, de presente y futuro. Últimamente, cuando está saliendo, lo está haciendo bien”, agregó el catalán. Tanto a él como a Ferran Torres o Sergi Roberto, todos ellos futbolistas con pocos minutos hasta el momento, les pidió “paciencia” y “calma”: “Tienen el ejemplo de un compañero como Kessie. Ha tenido paciencia, salió el otro día en el minuto 5 y marcó diferencias. Aquí hay uno que tuvo paciencia: estuve tres años con el dorsal ‘26’ y jugando con el filial cuando tocaba. Estamos en el mejor club del mundo y hay competencia dentro de la plantilla. Creo que las nuevas generaciones quieren ir demasiado rápido”.

Kessie pide paso

En otro orden de cosas, Xavi se deshizo en elogios a los capitanes. Insistió en que “no habrá ningún problema” para renovar a Sergio Busquets, con quien él y Laporta tienen “muy buena relación”, Sergi Roberto “siempre cumple” y puede jugar “de lateral, en el centro del campo y como extremo”, Jordi Alba “ayuda a los compañeros y está ofreciendo un rendimiento extraordinario cuando le toca jugar” y Ter Stegen es “la excelencia a nivel de juego de pies”. “Está con confianza, feliz, ha cogido mucho peso en el vestuario”, subrayó sobre el guardameta alemán.

El técnico barcelonista reconoció que “ganar la Supercopa nos ha aliviado y liberado” y que la figura de Robert Lewandowski es “muy importante” en este sentido por “su mentalidad de campeón, que se contagia”. El egarense también felicitó a Franck Kessie por su paso adelante y dejó entrever su titularidad en la Cerámica, pues “es un futbolista que gana duelos y eso será importante para nosotros mañana y en los próximos partidos”. Frenkie de Jong también está “en su mejor momento desde que llegué al club” y, en general, “todos los centrocampistas están a un gran nivel”.

🔊 Xavi: "Kessie es un futbolista muy fuerte físicamente que puede ser importante en los próximos partidos. Es un jugador que llega al área y le tengo especial confianza"#VillarrealBarça pic.twitter.com/FkpGy5oAk3 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 11 de febrero de 2023

Xavi aseguró que no pensará en la eliminatoria ante el Manchester United “hasta después el encuentro contra el Villarreal”. “La baja de Busquets será muy importante, especialmente en un partido táctico como mañana. Le echaremos de menos. También a Ousmane Dembélé, pero tenemos alternativas”, expresó.

Las palabras de Matías Messi

Por último, el vallesano fue preguntado por las polémicas palabras del hermano de Leo Messi, Matías. "Si se ha disculpado, ya está. Conozco bien a la familia de Messi, son gente humilde que ha trabajado mucho en la posición en la que están. Yo soy el primero que pido disculpas cuando me equivoco", fue su respuesta.