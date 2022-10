Xavi: "Noto la confianza total en el proyecto"

El técnico del Barça asegura que se siente respaldado por el presidente y la junta pese al fracaso de la Champions Insiste en que hay que seguir trabajando para mejorar, no desviarse de la idea y que ante el Valencia han de cambiar el chip

Pese a que el batacazo en la Champions ha sido duro y que en la zona noble del Camp Nou se ha vivido con especial desilusión por los esfuerzos hechos para configurar una gran plantilla, Xavi Hernández se siente respaldado por el presidente Joan Laporta y el resto de la junta directiva. En este sentido, su crédito como entrenador ideal para reconstruir el proyecto deportivo está intacto. "Nosotros no dejaremos de trabajar y noto la confianza total en el proyecto. No es lo que esperábamos. Tenemos las expectativas muy altas y hemos perdido la Champions. No estamos en una buena situación, hay que aguantar las críticas y seguir trabajando. Paciencia y calma. Tengo la confianza del presidente, la junta, Mateu y Jordi. No me queda otra que seguir trabajando", ha dicho.

La derrota contra el Bayern de Múnich, un equipo que se mostró físicamente muy superior al Barça en el Camp Nou tal y como reconoció el propio Pedri, ha hecho aparecer de nuevo el debate sobre la inferioridad física de los azulgrana en los grandes partidos. Xavi nunca ha abonado esa teoría y tampoco quiso hacerlo hoy porque entiende que no se ajusta a la realidad. "Yo me quedo con el Bayern-Barça, que es un partido que teníamos que ganar. Yo no quiero engañar a nadie. Con el Bayern hemos competido. El otro día no, porque ya estábamos eliminados. No nos ha dado pero no físicamente. Empatamos con el Inter en el 92'", ha recordado.

Xavi entiende que todavía falta tiempo para ver al Barça que quiere pero defendió que se están haciendo pasos en la buena dirección y pidió, una vez más, no salirse de la idea y del modelo pese al fracaso en la Champions. "El día de Múnich se vio un gran Barça y el año pasado se vieron muchas cosas. Contra el Villarreal, el Athletic y la Real y Sevilla fuera hemos jugado bien. El resultado no nos tiene que distraer. Yo he vivido esto como futbolista y no podemos desviarnos de la idea. Creo que los resultados van a llegar, si no ya vendrá otro entrenador", ha comentado.

El entrenador azulgrana ha revelado lo que les había dicho a los jugadores después de la derrota europea y lógicamente les ha hecho un discurso en positivo, animándoles a reaccionar rápido en la Liga, donde están muy vivos y luchando por recuperar el liderato. Eso sí, también haciendo autocrítica para poder mejorar. "Hemos hablado de cambiar el chip y que estamos en buena dinámica en LaLiga. En Champions nos ha pasado de todo. Hemos hecho autocrítica pero nos ha faltado en los partidos grandes. Hay que pasar página y pensar en LaLiga. Estamos luchando por el título y esta es la dinámica a seguir. Somos una piña en el vestuario y mañana es un gran momento para reaccionar". Xavi mantiene su optimismo y cree que aún tienen en sus manos hacer una gran temporada. "Yo sigo siendo positivo. Es un batacazo importante lo de la Champions, pero podemos hacer una buena temporada. Estamos en buena dinámica en LaLiga, ganando a rivales fuertes. Mañana es otra prueba. Hay que mostrar el orgullo y carácter que el equipo tiene".

El entrenador del Barça ha reconocido que cuando juegan con un centrocampista más tienen más "control" y que también les falta tener "más calma y tranquilidad". En ese sentido, quiere que los centrocampistas tengan más responsabilidades y que el liderazgo recaiga sobre ellos, sobre todo en Pedri, Gavi, Busquets o De Jong. Xavi, que ha explicado que Christensen y Memphis posiblemente volverán contra el Almería, ha elogiado el rendimiento de Balde y Pablo Torre. Y también ha reconocido que deben encontrar más a Lewandowski en los grandes partidos.

El futuro de NicoXavi no ha querido hablar demasiado de la posibilidad de fichar en el mercado de invierno pese a que ha reconocido que la secretaria técnica sigue trabajando para ello pero sí que no ha descartado que Nico, cedido en el Valencia, pueda volver. "Sí, ¿por qué no?. Hablaremos con él. Todavía queda para el mercado de invierno y tendremos un parón para trabajarlo. Decidiremos cómo está la situación del equipo. Ahora estamos centrados en los cuatro partidos que quedan".

Elogios al Valencia de Gatusso

El entrenador del Barça espera un buen partido ante los valencianistas. En este sentido, la filosofía como entrenador de Gatusso está muy alejada del Gatusso jugador. "Creemos que será un rival agresivo e intenso, son alegres y dinámicos. Es una propuesta muy similar a lo que hacemos nosotros y se podrá ver un partido similar como el del Athletic. Será un partido muy bueno para el aficionado, los entrenadores sufriremos más".