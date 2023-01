Xavi : "No estuvimos finos"

El técnico del FC Barcelona admitió que "la victoria es importante, pero tenemos que mejorar" Explicó que sustituyó a Balde "por temas tácticos" y a Christensen "por unas molestias, pero estará para el próximo partido"

El Barça cuajó un partido discreto, pero sumó tres puntos más en la Liga. Xavi Hernández movió la pizarra y también el banquillo durante el partido, consciente de la acumulación de juegos durante este mes de enero y que el próximo miércoles llega la Real Sociedad al Camp Nou por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey.

Xavi Hernández, que tomó la palabra en rueda de prensa para matizar sus palabras sobre Dani Alves, admitió que no fue un partido brillante del Barça. "No estuvimos bien, estuvimos espesos en ataque, aunque bien en defensa. Siempre es difícil atacar la línea defensiva de un bloque bajo, pero no estuvimos finos. Tenemos que mejorar, no fue nuestro mejor partido en casa", explicó a las cámaras de Movistar.

Cansancio mental de la Supercopa

El técnico no puso excusas, pero sí una de las justificaciones que pudo encontrar es que "notamos también un poco el cansancio mental de la Supercopa, hicimos un esfuerzo grande por ganar el trofeo y lo pagamos, pero hay que ser honestos, no estuvimos bien ante el Getafe. Fue una victoria importante, pero sin estar bien", reiteró.

Sí destacó los automatismos en la acción del gol, con la recuperación de Christensen. "Es un punto positivo de lo que trabajamos durante la semana, nos tenemos que ayudar atrás para robar el balón".

Satisfecho con Ansu

En cuanto a los nombres propios, de Ansu Fati dijo que "trabajó mucho. Tuvo pocas ocasiones, porque Getafe concedió muy poco y estuvimos más espesos de lo normal, pero ayudó mucho en defensa".

Por último, Xavi habló de los cambios en el descanso. El de Balde fue "más táctico, pues a Jordi (Alba) lo necesitábamos más dentro para el último pase". Y en cambio, el de Andreas Christensen "fue por una pequeña molestia son importancia en los isquiotibiales. Estará bien en el próximo partido". Como Araujo y De Jong: "Estaban disponibles, pero no al cien por cien", concluyó el técnico azulgrana.