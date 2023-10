Xavi: "A nivel de clubs, el clásico es el partido más importante"

El técnico del Barça asegura que es el partido que todos sueñan jugar de niños Se felicita por el compromiso de todos los lesionados, que se han querido probar FC Barcelona - Real Madrid, el clásico, en directo DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN

A las 16:15 del 28 de octubre se parará el mundo (futbolístico). Hay Clásico. El primer Barça-Real Madrid oficial de la temporada. La distancia entre los dos en la clasificación es tan mínima que solo hace que sumarle interés al envite. Aunque en duelos así, poco importa. Es un tópico pero es la realidad.

En todo el mundo existen rivalidades ancestrales, pero pocas que superen a la de un Barça-Madrid, que va más allá de lo futbolístico mal que le pese a los que solo quieren verle rivalidad deportiva. No lo viven así los jugadores, especialmente los de la casa, y, por supuesto, los aficionados.

Xavi eso lo tiene muy claro. "Es una de las rivalidades más grandes seguro, en Argentina te dirán que River-Boca, en Sevilla el Betis-Sevilla, el derbi vasco... el partido más grande a nivel de clubs sí que seguro que lo es. Estará todo el mundo pendiente. Escenario ideal para hacer cosas grandes. Son los partidos que siempre soñamos de pequeños", aseguró.

Que no es un partido más quedó demostrado cuando pasaban pocos minutos de las once de la mañana. Por sorpresa de todos los presentes, cinco de los seis lesionados saltaron al campo Tito Vilanova vestidos de corto. Solo se ausentó Sergi Roberto. Cuando nadie lo esperaba, se vio a Lewandowski, De Jong, Koundé, Raphinha y Pedri.

"A mí también me ha sorprendido, jugadores que igual descartábamos quieren estar, tienen mejores sensaciones y veremos mañana cómo están. Es fantástico", dijo.

Eso sí, Xavi no soltó prenda sobre quién podría estar en el once. No dio ninguna pista aunque confirmó que si Lewandowski y De Jong mañana le dicen que se ven en condiciones de jugar, podrían hacerlo. "Si están al 100% no hay problema para que jueguen", insistió.

Eso sí, también dejó muy claro que en un clásico no saldrá nadie a jugar que no esté en perfectas condiciones. "Jugarán los que estén mejor. No podemos cometer el error de poner a un jugador que no esté al cien por cien".

Y si eso pasa, es muy probable que jóvenes como Fermín tengan muchas más opciones de salir de inicio en un clásico. Xavi no lo considera ningún problema ni desventaja. Al contrario. "La gente de casa es un plus. Por su implicación y compromiso, porque sienten los colores. Tener gente de La Masia es fantástico porque saben de la rivalidad, es fundamental".

También Joao Félix está llamado a tener protagonismo ante el Real Madrid. Como jugador del Atlético jamás pudo marcar ni asistir en un derbi, pero su historia en el Barça es muy diferente. El portugués ha encontrado su sitio en el dibujo de Xavi y está rindiendo a un alto nivel. Ante el Athletic ejerció de líder. "No sabía que no le ha marcado al Madrid, es un buen momento mañana, para él y para todos. Joao se adapta mucho a la posición que queremos. Es su posición ideal. No lo veo como un nueve puro ni como un medio puro. Es su posición ideal y en la que se encuentra más cómodo", comentó.

Un Madrid distinto

Esta temporada, Carlo Ancelotti ha cambiado su dibujo sobre el campo. Ya no juega con tres arriba sino que tiene a dos puntas (Vinicius y Rodrygo) y justo por detrás está un Bellingham que se ha convertido en una de las sensaciones de la Liga.

Este nuevo escenario puede condicionar al técnico azulgrana, que siempre tuvo en Araujo el hombre ideal para frenar a Vinicius. Pero el brasileño ahora juega más centrado y en la derecha tiene a Cancelo.

Pero Xavi no reveló si jugará el portugués se mantendrá en el lateral derecho. Jugó con su polivalencia. "Su posición natural es la de lateral, pero puede jugar en la izquierda, de extremo, pivote, es versátil polivalente. Tenemos alternativas".

Lo que sí que pidió el entrenador azulgrana es evitar pérdidas y vigilar las transiciones rápidas del Madrid. "Deberemos estar atentos y ser precavidos. Pero sin perder nuestro estilo. Saldremos a atacar".