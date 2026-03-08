Xavi: “Messi estaba fichado, lo tiró atrás Laporta porque no quería una guerra con él”

Tenía ganas de explayarse Xavi Hernández. Si recientemente apoyó de forma pública a Víctor Font en un acto electoral, en una entrevista que 'La Vanguardia' publica este domingo habla largo y tendido acerca del no fichaje de Leo Messi y dispara con bala hacia Joan Laporta por cómo se gestionó ese regreso del astro argentino el verano de 2023. El de Terrassa también hace referencia a Hansi Flick, a la figura de Alejandro Echevarría y a muchos otros aspectos.

El técnico, que ha sonado con fuerza estos últimos días como posible relevo de Regragui en la selección marroquí, también aprovecha para afirmar con cierta rotundidad que no piensa en un posible regreso al Barça después de haber pasado ya su etapa como jugador y como entrenador.

Aquí 10 de las preguntas más destacadas de le entrevista:

¿Habla usted con Leo Messi?

Sí, con Leo tengo buena relación.

¿Comentan las elecciones?

Se trata de conversaciones privadas que, además, siendo Leo y sabiendo la repercusión que tiene, prefiero no decir nada, pero bueno, imagino que todos sabéis lo que piensa, ¿no?

¿Pudo volver al Barça con usted de entrenador?

Ahí el presidente tampoco dice la verdad. Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente.

¿Entonces?

El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás.

¿Le explicó el porqué?

Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir. Y luego de repente Leo dejó de cogerme el teléfono porque por el otro lado le habían dicho que no se podía hacer. Y yo llamando al padre le dije, ‘no puede ser Jorge’, y el me dice, ‘habla con el presidente’. Y le insisto en que llevamos cinco meses hablando con Leo, está hecho, futbolísticamente no hay dudas, a nivel económico nos vamos a Montjuïc y vamos a hacer un last dance como el de Jordan, todo preparado.

¿Tardó en volver a hablar con Messi?

Sí, porque él se pensó que yo estaba en el entramado, a mí me afectó mucho en mi relación con Leo, pero ahora vuelve a ser buena.

¿Volverá Messi?

Me moría de ganas de que Leo volviera y además pienso, todavía hoy, que ayudaría al equipo a meter goles, a dar últimos pases, sin ninguna duda, ¡pero si va a jugar un Mundial! Leo volvería a triunfar en el Camp Nou y además era su deseo y el mío, él lo sabe, ahora lo sabe, pero estuve un tiempo que no pude comunicarme con él, fue una pena, pero por culpa de los que están.

Con el presidente Laporta la relación era muy buena...

Sí, muy buena, de hecho yo ficho por el Barça gracias a él, pero me acabó fallando.

¿Por qué?

Prescinde de mí como entrenador sin decirme la verdad, condicionado por una persona que creo que está por encima del presidente que es Alejandro Echevarría. Es decir, quien prescinde de mí como entrenador es Alejandro.

Es difícil de creer...

Pero así funciona este Barça, prácticamente lo dirige Alejandro Echevarría. Era una persona con la cual yo tenía una relación íntima, de amistad y por eso es la decepción más grande quizá en mi salida del Barça. Me falló por completo.