Xavi, sobre su mejor recuerdo en el Camp Nou: "Fue un momento que no olvidaré"

El técnico azulgrana ha hecho alusión en rueda de prensa a la despedida del coliseo azulgrana, que pasará a ser el 'Viejo' Spotify Camp Nou Quiere regalar una victoria a los aficionados tras dos derrotas y como colofón para el adiós al coliseo barcelonista

Ambiente festivo en el entrenamiento del Barça previo al último duelo del Viejo Spotify Camp Nou. Día repleto de nostalgia el que se espera espera este domingo en un Estadi que vivirá emociones fuertes.

Y, consciente de ese clima distendido y sin nada en juego, Xavi ha dejado que familiares y amigos acudieran al Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ver una sesión con aroma absoluto a final de temporada.

Hemos podido ver, por ejemplo, a la mujer del técnico azulgrana junto a sus dos hijos, uno con la camiseta de Lewandowski y otro con la de Pedri.

UNA SESIÓN DIFERENTE

El entrenamiento ha arrancado con juegos, con ejercicios dinámicos y con remates a puerta de cabeza en los que los propios futbolistas ejercían de porteros. Risas y poca tensión. Eso sí, tras dos derrotas seguidas, sin lugar a dudas Xavi y sus pupilos querrán despedir el coliseo azulgrana con una victoria. Ter Stegen también tiene cuentas pendientes.

Como comentábamos, día emotivo al que Xavi hizo alusión en la rueda de prensa previa al Barça-Mallorca. Ha vivido mucho en el vetusto Camp Nou..."He pensado en el adiós del Camp Nou. Es emotivo y triste. Es nuestra casa. Es para una buena causa, para tener un estadio mejor, un bien común. Será triste, pero es positivo".

EL MEJOR RECUERDO EN EL CAMP NOU

Respecto a su mejor recuerdo, no ha dudado: "Me quedo cuando me marché del Camp Nou. Lo más importante es el cariño de la gente. Tener una despedida como la mía, ganando el triplete, me quedo con esto".

Quedan objetivos por cumplir. Y Xavi los quiere: "Es uno de los objetivos. Queremos acabar con buenas sensaciones, llevamos dos derrotas consecutivas y nos gusta ganar. Ojalá Robert se pueda llevar el Pichichi y Ter Stegen como portero menos goleado y con el récord de porterías a cero".

¿UNA CANCIÓN PARA SU BARÇA?

Uno de los momentos cómicos fue cuando le preguntaron a Xavi acerca de Coldplay y de si en el futuro le gustaría tener, como Guardiola, una canción que identificase al Barça de Xavi: "Le diremos a Coldplay que fabrique una nueva. Yo voy en un autobús a parte, yo dejo que los jugadores pongan la música. Ya le pondremos música, no te preocupes".

Otro tema importante. ¿Qué le pasa a Pedri? ¿Hay que preocuparse, estará en la Nations League? "Tenemos comunicación con la Federación y tengo muy buen trato con el seleccionador. Pedri necesita este descanso. Ha forzado muchas veces con el equipo y es momento de descansar. Estamos en comunicación directa con la Federación".