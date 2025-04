Xavi Martín: "Lamine, Gavi y compañía están deseando un Barça-Madrid en la final de la Champions"

A Xavi Martín se le iluminan los ojos cuando habla de La Masia. Los éxitos de los Lamine, Gavi, Balde, Cubarsí y compañía son también sus éxitos. Fue 'un segundo padre' para todos ellos en su etapa como director de la residencia de fútbol base más prestigiosa del mundo (2019-2021). Anteriormente, entre 2011 y 2014, ejerció de director de comunicación del FC Barcelona en una de las épocas más brillantes para el barcelonismo.

Dos etapas inolvidables en el Barça. La primera, la de director de comunicación del club. ¿Qué recuerdos vienen a la cabeza?

En los casi tres años, solo hice seis días de vacaciones, incluyendo los fines de semana. Viajaba a todos los partidos, a las giras y fue una época fantástica. Era un equipo con Pep Guardiola como entrenador, que lo ganaba todo Tener el privilegio de trabajar con Pep o con jugadores como Leo, Neymar, Puyol Piqué, Xavi, Iniesta fue brutal. Pero el gran privilegio fue trabajar con Tito Vilanova, la mejor persona que yo nunca he conocido y que fue capaz de sacar 11 jugadores de La Masia a un terreno de juego, Fue en el campo del Levante y ganamos 0-4.

¿Crees que algún día se podrá repetir?

¿Sabes una cosa? Mis sueños son dos. El primero, once jugadores de La Masia en el campo. Y el segundo, que los cuatro capitanes sean jugadores de La Masia, como así ha sido en otras ocasiones. Y no solo en el fútbol, sino también en otros deportes.

Viviste la época de Leo Messi. ¿Para ti, el mejor de la historia?

Sin duda. Leo era una persona muy reservada y un tío genial. Es el jugador más inteligente que he visto en un campo de fútbol, para tomar siempre la mejor decisión. No le podía la presión. Leo era quien mejor interpretaba lo cinco valores de La Masia: humildad, respeto, trabajo en equipo, ambición y esfuerzo.

Messi presume de su tattoo del Barça / @olgaenvivo

En el club parece que por fin se han dado cuenta de que el presente y el futuro pasa por el fútbol base. Otra cosa es que haya sido por convicción o por necesidad...

Es que los éxitos del barcelonismo han sido con los chavales de la casa. Pasó en la época de Pep, de Tito. No es ahora. ¿Necesidad económica? Cuando jugaban 11 tíos de La Masia no eran por necesidad económica en ese momento y los resultados estuvieron allí. Si ahora ha sido, así, pues a Dios gracias.

¿Triplete esta temporada?

Yo estoy convencido. Lo mismo que estoy esperando un Barça-Madrid de final de la Champions. Pero lo estoy esperando yo y lo están esperando los chavales de La Masia. Estoy seguro. Porque ellos, cuando íbamos a jugar LaLiga Promises, querían la final contra el Madrid. No la querían ganar contra otro equipo. Son tíos ganadores, están entrenados para competir y es el partido que más les pone. Están deseando una final contra el Madrid.

¿Es Hansi Flick una bendición para La Masia?

Me quito el sombrero delante de Jan Laporta con el fichaje de Hansi Flick. Este hombre ha tenido una inmersión en los valores del Barça y de La Masia descomunal. Me quedé con el detalle de ir a un acto de la Fundació del Barça. Es un fichaje tremendo. La humildad, el respeto que muestra cuando dice que no hay que quejarse de los árbitros, ni de nada. Esos son los valores del Barça y me siento totalmente representado por Hansi Flick.

Pancarta de 'La Masia no es toca' / Enviados

¿De qué estás más orgulloso de tu etapa al frente de La Masia?

Me fui con una encuesta de las familias y los residentes con una nota media de sobresaliente, el propio presidente Laporta me felicitó, pero sobre todo de lo que más orgulloso me siento es que éramos una familia. Todavía tengo contacto con ellos y cuando hacen alguna cosa que tal, les envío un mensaje, me dicen: 'que pesado, Xavi', pero bueno, tengo que hacerlo. Son muy buenos chicos y el socio y el aficionado barcelonista tienen que estar muy orgullosos.

Te adoran y eso que cuando llegaste, les prohibiste las redes sociales...

Fue una medida impopular lógicamente por parte de los chavales, pero creo que era lo mejor para ellos. Se lo tomaron, en principio mal. Les dije que podían hablar con sus papás hasta las 10 de la noche. A esa hora les retiraba el móvil, y ya está. Era innegociable. No pueden estar los niños con las redes sociales, viendo el tik-tok hasta las 2 de la madrugada. El descanso forma parte del entrenamiento, es muy importante. También la nutrición.

Ilaix y Xavi Simons eran jugadores para el primer equipo del Barça, pero no podíamos igualar lo que les pagaban

Hablamos extensamente en otra parte de la entrevista de los Lamine, Gavi, Cubarsí... que han llegado al primer equipo del Barça. Pero, quién pensabas iba a llegar y no lo consiguió?

Algunos más conocidos que tuve, como Xavi Simons, Ilaix Moriba, no continuaron y yo creo que eran jugadores para el primer equipo del Barça. No es que me doliera, es que no podíamos igualar lo que les pagaban en otros sitios

Pero aun así, muchos se decantaban por La Masia, pese al interés de La Fábrica (Real Madrid) y grandes de La Premier, ¿no?

Cuando llegué a La Masia, lo primero que hice fue pedirle al Real Madrid si podía conocer las instalaciones de Valdebebas. Vi las habitaciones, eran increíbles. Yo, en hoteles de cinco estrellas, no las he visto. Todo aquello era impresionante. Volví aquí y pensé que no quería esto para los chavales de La Masia. Por estos valores que aquí siempre, hemos proyectado de la humildad, del esfuerzo. No lo tienen que tener todo fácil. Pero sí quería que se sintieran como en casa. Porque si un chaval echa a faltar a la familia, pierdes esa oportunidad. Andrés Iniesta se quería ir, por ejemplo, y al final se quedó.

¿Como lo conseguías?

Antes he recordado el 0-4 al Levante con 11 jugadores de La Masia. Yo cogí esa foto que había publicado la prensa y la puse en una valla de 3x4 de carretera. Hacía el recorrido con las familias y la última parada de la visita a la residencia era esta. Y les decía: ‘Miren, 11 de La Masia. Díganme ustedes un equipo del mundo de este nivel que tenga en el campo 11 jugadores de la cantera. Si me dicen uno, y tienen esa oferta, fichen por ese equipo'. No lo encontraban, no existía. La Masia es la marca más importante del Barça.

Por todo este gran trabajo, y también con La Masia femenina y el ejemplo de Aitana como referente, ¿te dolió cuando tuviste que marchar?

Constituí La Masia en femenino porque se lo dije a Bartomeu y él me dijo: ‘Si total, cuando tengamos que fichar a alguna jugadora, tampoco vale mucho dinero’. Y le respondí: ‘Si no es un problema de dinero, es que si nosotros queremos que el femenino siga la pauta del masculino, que siempre jueguen de una determinada manera, será más sencillo si están aquí desde pequeñas’. Sí, claro, pero sobre todo me dolió porque trabajar en La Masia del Barça tiene un componente emocional muy importante. Yo a los niños les decía: ‘Soy vuestro padre prestado’.

Estuviste en la época de Rosell de dircom, en la Bartomeu de director de La Masia... ¿Crees que hay tendencia a destrozar, incluso por la opinión pública, todo el trabajo, sin importar las cosas que, como La Masia, se hicieron muy bien?

Sí, creo que sí. Tenemos que estar unidos, lo dice el himno del Barça i el ‘tots units fem força’. Por encima de todo somos barcelonistas. Cuando Tito Vilanova salió en la primera rueda de prensa, le dije: ‘Tito, no somos ni Cruyffistas, ni Guardiolistas, ni nada. Somos barcelonistas’. Mira, la mejor directiva que yo conozco de la historia del Barça fue la que tuvo Jan Laporta de presidente, con Sandro Rosell de vicepresidente deportivo, con Ferran Soriano. Bartomeu estaba en esa junta, Xavi Faus, Marc Ingla… el Barça tuvo una junta descomunal. Todos han tenido sus aciertos y desaciertos, pero no podemos tirarlo todo abajo. Si algo funciona, que se quede. Si no, es empezar de cero cada vez y no tiene ningún sentido.