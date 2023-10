Xavi: "Llegamos al cien por cien al clásico"

"Hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que la genere" "Los lesionados quieren jugar, porque es un clásico, pero no forzaremos a nadie"

Xavi Hernández aseguró tras encarrilar con la victoria ante el Shakhtar (2-1) la clasificación para los octavos de final de la Champions League que el Barça llega "al cien por cien al clásico", a pesar del cúmulo de lesiones que acumula el equipo y la acumulación de esfuerzos que suman los futbolistas disponibles: "No ha habido ningún lesionado, solo golpes y cansancio".

"Hay jugadores con mucha carga física, porque el Athletic nos exigió mucho, pero los que están bien están fuertes", aseguró el técnico blaugrana, al que no gustó que desde la prensa de Madrid se intente calentar el clásico.

Xavi explotó cuando se le interrogó por la ausencia de Florentino Pérez el sábado en Montjuïc y el mal ambiente que se respira antes del clásico: "Preguntándome eso es cuando se genera mal ambiente". El técnico del Barça ya venía de responder una pregunta sobre el polémico tuit de Camps sobre Vinicius: "Si borró el tuit ya no hace falta que yo diga nada. Lo que genera tensión no me gusta. Ni este tuit ni que se condicione a los árbitros. Hay que jugar un clásico con respeto y admiración pública. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que la genere".

Ya centrado en el juego, el entrenador de Terrassa señaló las claves para salir victorioso del duelo contra el Real Madrid: "Buscamos dominar el partido con el balón y el sábado es fundamental no perder balones y estar bien colocados, porque el Madrid te puede destrozar".

Respecto a la posibilidad de recuperar a alguno de los lesionados, Xavi no se mostró muy optimista: "Sería importante para la moral, pero no forzaremos a nadie. Los lesionados quieren jugar, porque es un clásico y están poniendo todo de su parte para llegar al sábado, pero solo es un partido y los que jueguen tienen que estar al cien por cien".

La predisposición de Fermín es espectacular

Centrado en la victoria ante el Shakhtar, Xavi volvió a elogiar la figura de Fermín, elegido mejor jugador del partido: "Estoy encantado con él. Su predisposición es espectacular. Quiere aprender y ser importante. Es un futbolista que nos gusta mucho. Ya dije que si se lo cree puede estar en el Barça muchos años y esto es palabras mayores. Es dinámico, tiene dos piernas, disparo desde fuera del área. Seguirá siendo importante para el equipo".

También elogió la progresión de Iñigo Martínez: "Nos da liderazgo y carácter. Es proactivo y filtra pases de gol como el de hoy. Es un futbolista muy determinante en su posición y nos va a dar muchísimo. Está bien físicamente, es un tío positivo. Es un gran fichaje".

El técnico blaugrana se mostró comprensivo con el irregular final de partido de su equipo: "Entiendo que hay que ser más comprensivo que nunca. No era un escenario ideal. Se nos daba por ganadores fácil, pero era un rival difícil. Nos hemos complicado nosotros solos, porque nos ha faltado efectividad. Hemos hecho méritos para ganar 4-1 ó 5-1. El domingo tuvimos el partido más físico desde que soy entrenador y casi hemos tenido que repetir con los mismos".