Xavi, en la lista de posibles sucesores de Xabi Alonso

El Bayer Leverkusen se está moviendo en el mercado de entrenadores ante la más que posible marcha de Xabi Alonso al Real Madrid. La dirección deportiva tiene varios nombres en mente y uno es el de Xavi Hernández, según apunta la revista 'Kicker'.

La misma información señala que Erik Ten Hag, ex del Manchester United, también sería un candidato por el estilo de juego que implantó en el Ajax de Amsterdam, más allá de que no cuajara su proyecto en Old Trafford.

El Bayer Leverkusen tiene claro que quiere mantener su identidad de fútbol de control y posesión que ha instalado Xabi Alonso. Algo que tendrían garantizado con una figura de prestigio como es Xavi Hernández y cuya una de sus premisas es dominar los partidos a través de la pelota. El famoso 'Tiki Taka' que originó Luis Aragonés y en el que Xavi fue protagonista como jugador.

Erik ten Hag no tuvo una buena experiencia en el Manchester United / EFE

En Leverkusen no esconden que están preparándose ante la más que probable salida de Xabi Alonso rumbo al Bernabéu. "Básicamente, mi trabajo consiste en prepararme para muchas eventualidades en teoría", afirmó el director general Simon Rolfes, "pero pueden confiar en mí para pensar un paso más allá".

Imanol Aguacil

La cadena Sky también deslizó el nombre de Imanol Aguacil, quien no continuará en la Real Sociedad la próxima temporada. Sin embargo, Xavi está por delante del vasco por su poso como futbolista y haber entrenado a un grande como el Barça, además de su dominio del inglés para expresarse con los futbolistas.

En Alemania tienen muy en cuenta que Xavi Hernández conquistó una Liga y una Supercopa de España como entrenador barcelonista en unos tiempos muy convulsos en el club.

Xavi se abraza con Imanol Aguacil antes de un Barça - Real Sociedad / EFE

Pese a la falta de recursos ganadores, Xavi giró la tendencia derrotista en el FC Barcelona y puso la primera piedra para la construcción del equipo que está maravillando con Hansi Flick dando confianza a los jóvenes y, por ejemplo, propiciando el debut de Lamine Yamal con solo 15 años.

El Leverkusen tiene una forma de entender el juego que encajaría con Xavi, pero está por ver la decisión que puede tomar el técnico. Esta temporada ha preferido no entrenar a ningún equipo, pese a que ofertas no le han faltado, y quiere comandar un proyecto potente en el extranjero

Xavi valorará las diferentes propuestas que tenga sobre la mesa para elegir la que más le atraiga desde un punto de vista deportivo.