Xavi: "Le dimos el 'sí' a Cancelo en enero"

El técnico blaugrana asegura que el portugués fue ofrecido al Barça en el mercado invernal El Manchester City, sin embargo, se negó a que el defensa llegase al Spotify Camp Nou como cedido

Tras la salida de Héctor Bellerín en el mercado de fichajes de invierno, rumbo al Sporting de Portugal, el Barça trató de reforzarse en el lateral diestro en esa misma ventana de transferencias y el nombre de Joao Cancelo estuvo sobre la mesa. El luso estuvo cerca de vestir de blaugrana, pero, finalmente, el Manchester City se negó a ello.

Así lo ha confirmado Xavi Hernández en una entrevista concedida a TV3, la televisión pública catalana. El técnico azulgrana ha reconocido que el portugués fue ofrecido y el club blaugrana dio el visto bueno para su incorporación en calidad de cedido en el mes de enero. Incluso llegó a producirse una reunión entre el Barça y el futbolista.

El Manchester City, no obstante, tras debatirlo internamente, acabó decantándose por el 'no' hacia la salida de Joao Cancelo como cedido, rumbo al Spotify Camp Nou. El final es conocido por todos: el defensa salió del Etihad Stadium porque no entraba en los planes de Pep Guardiola y se marchó al Bayern de Múnich en préstamo hasta final de temporada.

"Queríamos a Cancelo en enero. Nos lo ofrecieron y le dimos el 'sí'. Al final nos dijeron que el Manchester City no lo quería ceder al Barça", dijo Xavi.

El club bávaro no puede ni quiere asumir el coste final para hacerse con el 100% de los servicios del jugador, cifrados en unos 75 millones de euros. Motivo por el cual, Cancelo regresará a Manchester a partir del 30 de junio, aunque en el club 'citizen' tampoco cuenta con él para el próximo curso.

Futuro en el aire

Así pues, el equipo donde jugará Joao Cancelo durante el próximo curso sigue siendo una auténtica incógnita. El Barça no se ha olvidado de él, aunque, tal y como dijo Xavi, la prioridad del equipo a la hora de reforzarse no será el lateral derecho. Para el egarense tiene mayor importancia encontrar un relevo de garantías en el pivote, tras la salida de Busquets.

El precio que pide el City es de 40 millones de euros, una cifra inferior a la que pagó en 2019 cuando le contrató de la Juventus: entonces el City abonó 65 millones de euros. Ahora, ya está algo amortizado, por lo que su precio sería inferior. Su representante, Jorge Mendes, sigue trabajando en encontrarle un nuevo destino.