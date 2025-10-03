Xavi: "Lamine Yamal merecía el Balón de Oro"

El Balón de Oro 2025 acabó en manos de Ousmane Dembélé con 1.380 puntos, por delante de Lamine Yamal, que obtuvo 1.059 en las votaciones. Muchos consideraban que el mayor galardón individual que puede ganar un futbolista debería haberlo alzado el futbolista del Barça; sin embargo, la gran temporada del Paris Saint-Germain acabó decantando la balanza en favor del francés.

"En esta ocasión han pesado más los títulos a nivel colectivo. Para mí, claro que se lo merecía Lamine Yamal. También Vitinha, Salah, Pedri y Raphinha... Hay muchos que se lo merecen, pero al final pesan más los títulos. Lamine lo va a ganar. Estoy convencido, pero cuando su equipo gane la Champions o un Mundial", explicó Xavi Hernández en una entrevista concedida a 'Marca'.

El exentrenador del Barça fue el primero que le dio la oportunidad con el primer equipo blaugrana: fue el 29 de abril de 2023, convirtiéndose en el jugador del Barça más joven en debutar en toda la historia de LaLiga. "Me siento muy orgulloso de hacer lo que está haciendo Lamine y de haberle dado la oportunidad de debutar. Lo vi muy preparado pese a tener quince años. Le vi muy seguro de sí mismo, con mucha capacidad, marcando diferencias en el entrenamiento. No tenía miedo a nada. Desde el primer día marcaba las diferencias. Para mí es uno de los elegidos y puede marcar una época en el fútbol mundial. No tiene complejos, ni miedo alguno", añadió en la citada entrevista.

Preguntado por si se esperaba la explosión que está experimentando actualmente, el egarense lo tiene muy claro: "Sí, sin duda. En el staff ya lo hablamos. Dijimos que era carne de Balón de Oro. Viéndolo entrenar ya se observaban cosas diferentes, enseguida te das cuenta de que era uno de los elegidos", respondió.

El Mundial 2026

En cuanto a las opciones de la selección española de alzar la Copa del Mundo este verano, Xavi Hernández -quien ya lo logró en 2010- considera que la 'roja' es una de las favoritas para coronarse. "Favorito, favorito, de los favoritos. Ya han demostrado que pueden y saben competir. Ganadores de la Eurocopa. Para mí, junto a Argentina son los grandes favoritos", dijo al ser preguntado por el papel que puede jugar en este torneo.

El calendario cada vez es más exigente y está más comprimido, hecho que está provocando más lesiones que en temporadas anteriores. El catalán apuntó que se trata de "un tema difícil porque hay muchos partidos, muchas competiciones, pero un Mundial es un Mundial". Por ello, "aunque llegues cansado, una vez allí desconectas y quieres jugarlo de la manera que sea, hacerlo bien y seguro que la gente llega preparada".