Ni Xavi ni Kessie dudaron

El mafrileño nunca tuvo en la cabeza la posibilidad de salir del Barça en enero, pero es que tampoco se lo pidieron ni el técnico ni nadie del staff ni del club El tesón y la paciencia de Franck comienzan a surtir efecto y enlaza varias buenas actuaciones este 2023

Para nadie es fácil adaptarse al ecosistema y al estilo de juego del Barça. Pero quizás aún es más complicado para aquellos jugadores que aterrizan en la sala de máquina. En una posición como el interior, paradigma quizás de esa identidad que da sentido a la forma de entender el juego del cuadro azulgrana. Gavi, por ejemplo, la ha mamado desde pequeñito. Sabe la exigencia que va a tener (más allá de que la madurez del de Los Palacios sea algo totalmente fuera de lo común). Es por eso que para un perfil como Franck Kessie, criado en el fútbol marfileño y habiendo explotado en un ‘ambiente’ tan distinto como es la Serie A y el Milan, las dificultades de ser protagonista en can Barça sean aún mayores.

Pero si algo ha demostrado hasta ahora el africano ha sido voluntad y, sobre todo, tesón. Convencimiento en sí mismo y en sus posibilidades. Y no lo ha tenido/está teniendo nada fácil, puesto que si hay algo que no aflora precisamente en el entorno azulgrana es paciencia. Se exige rendimiento casi inmediato y se mira con lupa a los perfiles, como Franck, que no son el prototipo de centrocampista pelotero, de jugar a ½ toques y asociarse y ver lo que la mayoría no es capaz de ver. Pero históricamente siempre han sido necesario otro tipo de jugador.

Y pese a todo el ruido que generó su nombre en el último mercado invernal, lo cierto es que por la cabeza del marfileño jamás pasó la posibilidad de salir. De tirar la toalla. Y, al contrario de lo que se ha dicho o filtrado, tampoco Xavi ni nadie del staff se dirigieron a él sugiriéndole un cambio de aires en busca de minutos.

HABLAN CON FRECUENCIA...DE ASUNTOS TÁCTICOS

Al contrario, si de algo hablan Xavi y Kessie (bastante, además) es de asuntos tácticos. El técnico de Terrassa era consciente de que la adaptación de Franck al sistema de juego no iba a ser nada sencilla. Y es por eso que hay que detenerse más a explicar ciertas cosas. Está la barrera del idioma, pero la verdad es que el ex del Milan entiende muy bien el castellano ya. Lleva desde su llegada con profesor particular y avanza a buen ritmo.

Tampoco nadie del club se dirigió a él o a su entorno instándole a una salida. Él tenía clarísimo que quería seguir y tan solo el hecho de que Xavi directamente le dijese que no contaba con él podría haber ‘trastocado’ sus planes. Y esa insistencia ha tenido premio, puesto que lleva un 2023 bastante bueno. El otro día dio una asistencia de fantasía a Jordi Alba y cuajó unos grandes minutos ante el Sevilla. Con la baja de Busquets, está llamado a dar un paso al frente y contra el Villarreal, salvo sorpresa, será titular.