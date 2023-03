Xavi insiste en un centrocampista

Al técnico le gustaría que el Barça contratase algún jugador más de los que anunció el presidente Gündogan es una muy buena opción porque gusta a Xavi y es gratis, adecuándose a la situación financiera de la entidad

El pasado martes, en su visita al Círculo Ecuestre de Barcelona, el presidente del Barça, Joan Laporta, dio pistas sobre cómo cree que debe ser la plantilla azulgrana la próxima temporada. Aseguró que querían fichar un lateral y un delantero. La posible llegada de un central dependería de si se encuentra una oportunidad. Quiso descartar la contratación de un centrocampista. Quizá lo hizo a propósito, pues es consciente que en la dirección deportiva trabajan con diversos nombres para esta línea y están preparados para acometer fichajes si LaLiga permite finalmente su inscripción.

La dirección deportiva que lideran Mateu Alemany y Jordi Cruyff trabajan desde hace meses para poder cubrir los deseos de Xavi Hernández y saben que el técnico de Terrassa quiere algún refuerzo más de los anunciados por Laporta. Xavi quiere reforzar el centro del campo. Lo considera fundamental para que el grupo vuelva a dar un salto de calidad y, tras estar luchando por todos los títulos en España, pueda volver a competir por ganar en Europa.

En este sentido, está más que controlado el internacional alemán Ilkay Gündogan. Es un futbolista que gusta a Xavi porque puede jugar tanto de interior como ayudar en la construcción desde el medio centro. Que tiene experiencia para competir al más alto nivel. Que tendría una fácil adaptación a la manera de jugar del Barça porque llegaría enseñado por Pep Guardiola. Y porque sigue siendo importante en el Manchester City, equipo con el que ha jugado 35 partidos esta temporada. es un dato que demuestra que, con 32 años, está a un nivel más que notable.

Gündogan es un jugador que interesa mucho al Barça.

| AFP

Gündogan, además, es una contratación que se adecua a la situación financiera del Barça y a los problemas que tiene el club con el Fair Play financiero de LaLiga, pues llegaría totalmente gratis. De hecho, hace unas semanas visitó Barcelona el tío del jugador, Ilhan Gündogan, encargado de llevar los asuntos del internacional alemán, que tiene en el Manchester City un salario de unos diez millones de euros por temporada.

OPCIONES MUY COMPLICADAS

Gündogan es actualmente la opción más viable para reforzar el centro del campo del Barça como quiere Xavi, pero el técnico de Terrassa no se ha olvidado de un jugador como Bernardo Silva, a quien ya quiso contratar el club azulgrana el pasado verano. Sería ese jugador que haría que las ausencias de Pedri no se notasen como ahora. El problema sigue siendo que tiene contrato hasta el 2025 y las exigencias del Manchester City no están al alcance del Barça. Lo mismo pasa con Martín Zubimendi, el jugador de la Real Sociedad con una cláusula de rescisión de 60 millones de euros a quien el técnico azulgrana ve como el relevo ideal de Sergio Busquets. De la decisión del capitán también dependerá la reestructuración del centro del campo.