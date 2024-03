Xavi: "Yo no soy lo importante, lo importante es competir bien y pasar"

El partido ante el Nápoles es mucho más que un encuentro. Es importante para el equipo para seguir con aspiraciones de título esta temporada. Lo es para el club porque pasar a cuartos de final supone cumplir con lo presupuestado. No hacerlo puede suponer una desviación de quince millones de euros. Y lo es también para Xavi, pues una eliminación podría suponer que se avanzase su anunciada marcha el 30 de junio.

El técnico azulgrana tiene claro que "es el partido más importante de lo que llevamos de temporada y estamos preparados, ilusionados. Mirando las últimas Champions, hace cuatro años que no estamos en cuartos. La palabra clave es competir, contra un rival muy bueno con la base de la temporada pasada, cuando ganó el scudetto", explicó en rueda de prensa un Xavi que tiene claro que, a pesar de las consecuencias que pueda tener el partido, él no es importante. "Yo no soy lo importante, ya tengo fecha de caducidad. Lo importante es el club, el equipo, que compitamos bien. No priorizo mi persona, lo importante es el club, el equipo y que estemos todos unidos. Agradezco la reacción de los futbolistas, el apoyo de uno de los capitanes como Ter Stegen". Y tiene claro el mensaje a trasladar a sus hombres: "Les voy a decir que no tengan miedo, es una oportunidad para estar entre los ocho mejores equipos de Europa. Hay que volver a intentarlo tras cuatro años, pero sin miedo".

Xavi valoró, una vez más, la reacción que han tenido sus jugadores tras el anuncio de su marcha. "Sabíamos que no fallarían. Hemos sido un equipo unido, honesto. Lo han demostrado estando con el staff y creo que han dado un paso adelante por el staff, por nosotros".

El Nápoles

El Barça se enfrentará a un Nápoles al que dejó vivo en la ida y que ha mejorado mucho tras la llegada de Francesco Calzona a su banquillo. "Ha mejorado, ellos están más sólidos, más dinámicos, están más a gusto en el campo. Espero un Nápoles valiente, que nos va a presionar, que intenta tener el balón, parecido a lo que intentamos nosotros. No especulan, van al ataque, los tres de arriba son muy buenos, creo que es un partido grande", dijo el entrenador azulgrana tras el entrenamiento, repitiendo que no afronta el partido presionado. "Al revés, lo veo como una oportunidad de estar en cuartos tras cuatro años. Es cierto que tenemos bajas, pero no es excusa, hay que ser valientes. No tenemos miedo a fallar, al revés, hay que demostrar que podemos competir en la Champions".

Precisamente sobre competir quiso hablar también Xavi. No se ve inferior a ninguno de los otros equipos que han estado o están en esta ronda. "Veo equipos diferentes, con diferentes potenciales, pero no que sean superiores. No hemos podido incorporar todo lo que queríamos por cuestiones económicas. El club ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo el segundo año, pero estas son las circunstancias. Diría que son diferentes, pero podemos competir con cualquiera".

Una de las claves del partido, para Xavi, pasará por "controlar el temperamento, las emociones, pues en Champions los pequeños detalles son claves". En este sentido, tiene claro el mensaje para los jóvenes, Lamine Yamal y Pau Cubarsí. "También es una oportunidad para ellos, lo tienen que disfrutar, estar aquí con 16 y 17 años es para que lo disfruten".

Montjuïc

El entrenador del Barça hizo un llamamiento a la afición. Cree que puede ser decisiva en el desenlace de la eliminatoria. "No hay favoritos en este partido, pero creo que el peso de la afición nos da un poco más a nosotros. La afición debe entender que mañana el estadio debe de ser una olla presión". El mensaje lo repitió varias veces. También cuando un periodista italiano le preguntó por las diferencias entre jugar en Montjuïc y en el Spotify Camp Nou. "Montjuïc debe parecerse mañana al Camp Nou, necesitamos a la afición. Los culés deben venir a animar".

Y una tercera vez, cuando habló del apoyo de Joan Laporta. "El presidente está muy motivado, como todos los barcelonistas. Estamos preparados para competir y esperamos que, con el apoyo de la afición, nos salga una moche mágica".