Xavi iguala su mejor racha de imbatibilidad

El Barça encadena 15 partidos consecutivos sin conocer la derrota y solo ha concedido un empate desde finales de octubre El próximo domingo, en el Estadio de la Cerámica, el conjunto azulgrana buscará la undécima victoria consecutiva entre todas las competiciones

El FC Barcelona ha empezado el año 2023 con velocidad de crucero. El conjunto azulgrana ha levantado el primer título de la 'era Xavi', la Supercopa de España, se ha consolidado como líder en solitario de la Liga Santander y ha corroborado su fiabilidad competitiva en la Copa del Rey. Con e triunfo contra el Sevilla (3-0), el equipo culé encadenó 15 compromisos consecutivos sin conocer la derrota e igualó la mejor racha de imbatibilidad desde que empezó el proyecto del técnico egarense en el banquillo del Spotify Camp Nou.

Los primeros meses de Xavi como entrenador del Barça no fueron fáciles. El vallesano aterrizó en un contexto muy crítico a nivel deportivo, económico, social e institucional y no pudo ganar ningún título en su primera temporada. Aun así, su equipo fue capaz dar pequeñas muestras de resurrección. Los refuerzos invernales llegaron como agua de mayo para un conjunto que, en una fría noche en Vitoria (0-1), inició un período de tiempo que volvió a ilusionar a la afición. Desde finales de enero de 2022 hasta mediados de abril, los culés no perdieron (11 victorias y cuatro empates).

La racha de 15 partidos sin perder, que incluyó goleadas esperanzadoras ante equipos como el Atlético de Madrid (4-2), el Nápoles (2-4), el Valencia (1-4) o el Real Madrid (0-4), finalizó abrupta y dolorosamente en el desastre contra el Eintracht Frankfurt en el Estadi (2-3). El Barça nunca supo rehacerse de esa derrota por lo que supuso deportiva (eliminación de la Europa League), social (la afición del club alemán tiñó las gradas de color blanco) y anímicamente. Prueba de ello es que, desde entonces hasta el final de la campaña 2022/23, los números barcelonistas fueron realmente malos: cuatro triunfos, tres derrotas y un empate.

Un empate... con asterisco

El punto de inflexión de esta temporada también llegó gracias a una victoria a domicilio por la mínima –en este caso frente al Valencia (0-1)– justo después de la desoladora eliminación en la fase de grupos de la Champions League por segunda edición consecutiva, consumada con un nuevo suplicio contra el Bayern (0-3). Desde el asalto de Mestalla, el Barça lo ha ganado prácticamente todo (14 triunfos en 15 compromisos) y no ha sido batido por nadie. Solo ha concedido un empate, contra el Espanyol en el Spotify Camp Nou.

La vigente racha de imbatibilidad culé, que ha mejorado los números de la de antaño, tiene un pequeño asterisco: los catalanes necesitaron los penaltis para eliminar al Real Betis en las semifinales de la Supercopa (2-2). La eliminatoria a partido único, sin embargo, fue vencida por el cuadro blaugrana. El próximo domingo, en el Estadio de la Cerámica de Villarreal, los de Xavi buscarán la undécima victoria consecutiva entre todas las competiciones para confirmar el mejor momento deportivo del ambicioso proyecto del egarense.