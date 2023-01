Xavi Hernández: "Estamos en una situación muy buena"

El técnico egarense se mostró muy contento por la dinámica del equipo en las últimas semanas Xavi compareció en la previa del duelo ante el Girona de Liga

Xavi Hernández está encantado con la dinámica que ha cogido el equipo en las últimas semanas y con la posición privilegiada en la que está el equipo a estas alturas de la temporada. Así lo ha confirmado el técnico azulgrana en la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona.

"Me preocupa no sentenciar los partidos. Hay que analizar y mejorar. Estamos en una situación muy buena, hay que poner en valor como estamos. Vamos líderes, semis de copa, hemos ganado un título. No nos podemos centrar en que no sentenciamos. En defensa estamos muy bien, agresivos. Esto de sentenciar es un detalle. Sólo por eso nos dejamos los puntos contra el Espanyol. Hay que valorar como estamos", indicó el técnico egarense ante los medios de comunicación.

Ante el Girona, el Barça buscará reafirmarse en el liderato y seguir con las buenas sensaciones que está dejando el equipo en las últimas semanas. El título de la Supercopa y los buenos resultados han dado confianza.