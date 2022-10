Xavi Hernández se pronuncia sobre el rol de Sergio Busquets

El técnico de Terrassa defendió al capitán de las críticas tras el partido del Inter "¿Intocable? Los jugadores del Barça siempre tienen que estar preparados para jugar"

Las críticas a las vacas sagradas han llovido sin parar desde el empate del Barça ante el Inter de Milán. Uno de los más señalados, sin duda, ha sido Sergio Busquets, que falló un pase vital en la jugada del segundo gol de los italianos.

Pese a ser un intocable para Xavi hasta la fecha en todas sus alineaciones, el técnico culé ha sido cuestionado por el rol de 'Busi' en el clásico y el futuro, momento que ha aprovechado para defender a su capitán: "Es importante para nosotros. El otro día nos partimos y él sufrió, pero es un jugador que sigue siendo importante para el grupo. ¿Intocable? Los jugadores del Barça siempre tienen que estar preparados para jugar. Esto es lo que están haciendo los capitanes, los jóvenes, los fichajes... todos".

"No miro si juegan o no los capitanes, lo que importa es el equipo. Todos son importantes, lo he dicho muchas veces que tienen que estar todos preparados", ha insistido.

En la misma línea, ha remarcado la necesidad de aislarse como grupo del ruido exterior: "Cuando hay una decepción de este calibre en este club, hay críticas. Esto es así. No sé si es justo o injusto, pero no nos podemos parar a pensar esto. Empatamos un partido que no debíamos y es normal que haya críticas. En este club, la exigencia es máxima. Tenemos que centrarnos en el trabajo, olvidarnos del ruido del entorno y estar unidos".