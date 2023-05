Xavi Hernández, Piqué y su momento más difícil: "Me costó incluso dormir"

Xavi Hernández explicó el momento en el que habló con Piqué antes de su retirada El técnico azulgrana también comentó que la figura de Guardiola le está pesando como entrenador

Con el título de liga ya en el bolsillo y tan solo por disputar la última jornada del campeonato, Xavi Hernández concedió una entrevista al programa 'Gol a Gol' de TV3. En ella comentó varios temas, entre los que se incluyen la marcha de Piqué o el legado de Guardiola en el FC Barcelona.

Sobre el excentral azulgrana, explicó: "Cuando debes tomar decisiones contrarias a lo que querría el jugador, empieza a ser difícil. A Piqué le tuve que decir que diera un paso al lado, que jugaría menos. Me costó incluso dormir, porque habíamos disfrutado mucho juntos".

A su vez, también comentó la gestión de minutos de Jordi Alba: "Con Jordi Alba tienes la sensación de que fallas como amigo, pero debes priorizar al equipo". El lateral, en su despedida, también habló sobre el cambio de rol que ha tenido este curso.

Jordi Alba se despide del Barça con este vídeo | @jordialbaoficial

"Me pasó con Luis Enrique. Han sabido irse en el momento adecuado"

Es un paso natural. Muchos futbolistas han pasado por ello, incluso a Xavi le tocó con Luis Enrique en el banquillo: "A mí me pasó con Luis Enrique, no lo entiendes, tienes la sensación de que debes jugar después de tantos años como titular. Jordi se enfadó, hay que entenderlo. Pero después hubo una charla grupal y nos dijo que estaba comprometido al cien por cien. Y así fue, como Piqué. Han sabido irse en el momento adecuado"

"La figura de Guardiola me está pesando"

Lo que consiguió Pep Guardiola como técnico del Barça fue algo espectacular y, al haber sido su futbolista y ahora compartir una idea de juego similar, la gente tiende a la comparación entre ambos. "La figura de Pep Guardiola me está pesando como entrenador. No creo que sea justo. Ya me pasó cuando era futbolista. Todo el mundo ha de pasar página", dijo Xavi.