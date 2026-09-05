Xavi Hernández, sobre Lamine Yamal: "Es diferente al resto, tiene algo especial. Recuerdo la sensación que teníamos en el staff y cómo se miraban sus compañeros en los entrenamientos cuando le llegaba el balón"

Ha sido un verano de ensueño para Lamine Yamal tras lograr uno de sus sueños con apenas 19 años. El futbolista de Rocafonda conquistó la Copa del Mundo al vencer con España a Argentina por 1-0 en una final para el recuerdo, en la que el autor del gol fue Ferran Torres. Sin embargo, el '10' del FC Barcelona completó un gran partido, a pesar de que llegó a la cita mundialista entre algodones, ya que llevaba más de dos meses alejado de los terrenos de juego tras sufrir una rotura muscular.

Actualmente, es uno de los mejores futbolistas del mundo y habrá que ver si finalmente es galardonado con el Balón de Oro, pues el año pasado ya se quedó a las puertas, aunque finalmente el premio fue para Ousmane Dembélé.

El que apostó por Lamine Yamal fue Xavi Hernández, que lo hizo debutar con el primer equipo del conjunto azulgrana ante el Real Betis el 29 de abril de 2023 con tan solo 15 años, 9 meses y 16 días. Además, el futbolista se convirtió en el jugador más joven de la historia del club en debutar en la máxima categoría del fútbol español.

En su día, Xavi desveló a 'El País' cómo descubrieron al de Rocafonda: "Cuando llegamos al Barcelona, el club pasaba por una difícil situación económica. Yo siempre tuve una mirada especial por La Masia".

"Entonces pregunté por todos los chicos mayores de 14 años. Me dijeron que había uno que era el mejor. Lo fuimos a ver. Marcaba diferencias con los pases, en el uno contra uno, tenía gol. Dominaba todas las facetas del juego", comentó.

El exentrenador del Barça reconoció que el futbolista "tenía ofertas de toda Europa", pero lo convenció para que se quedase en el club azulgrana: "Me acabó diciendo que quería triunfar en el Barcelona. Y yo lo subí al primer equipo".

FC Barcelona's forward Lamine Yamal celebrates his goal during a Spanish LaLiga EA Sports soccer match between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Spotify Camp Nou / Quique Garcia / EFE

Por otro lado, quiso recordar que apostó por él cuando ni siquiera tenía 16 años: "Recuerdo la sensación que teníamos en el staff, cómo se miraban sus compañeros en los entrenamientos cuando el balón llegaba a Lamine".

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En los primeros entrenamientos, Xavi se dio cuenta que era "diferente al resto", ya que "tenía algo especial", algo que no tienen la mayoría de los futbolistas con esa edad. Y tenía razón, pues el legado del de Rocafonda empieza a ser más que extenso y aún tiene muchos años por delante.