Xavi Hernandez sobre su familia: "Mi abuelo si no eras culé no te hablaba. Mi madre también es hincha. El que menos es mi padre."

Hace escasas horas se ha hecho oficial que Xavi Hernández es el nuevo seleccionador de los Países Bajos. El anuncio ha reabierto el interés por los orígenes del técnico, cuya infancia y primeros pasos en el fútbol estuvieron marcados por una identidad culé tan profunda como familiar.

Xavi Hernández creció en Terrassa dentro de una familia donde el fútbol era más que una afición: era una forma de entender la vida. En casa de los Hernández Creus, el Barça estaba presente en conversaciones, rutinas y recuerdos. Sus padres, hermanos y abuelos compartían una identidad blaugrana que moldeó al futuro centrocampista mucho antes de que pisara La Masia.

En una entrevista concedida en los inicios de su carrera al Diario AS, Xavi recordaba la influencia de su abuelo Joaquim: "Si no eras culé no te hablaba. Tú lo hubieras tenido mal", comentaba a un periodista que no es del Barça. Aquella frase resume el ambiente emocional que respiraba desde niño. Ser culé no era una elección, sino una tradición familiar transmitida con orgullo entre generaciones.

El abuelo que convirtió el Barça en herencia

Joaquim Hernández tenía un peso especial en la familia. Su pasión por el club impregnaba la convivencia y convertía cualquier conversación futbolística en algo serio. Para Xavi, escucharlo significó aprender pronto que el Barça representaba una manera concreta de jugar, competir y pertenecer a una comunidad. Esa educación sentimental apareció antes incluso de comprender conceptos tácticos.

Xavi Hernández de pequeño / Archivo

La escena de Xavi caminando por la plaza del Progrès con barras de pan bajo el brazo y una pelota en los pies resume aquella infancia. Era un niño de barrio que hacía recados, convivía con sus hermanos y aprovechaba cualquier trayecto para tocar el balón. Todavía no existían estadios llenos ni contratos millonarios, pero sí una obsesión constante por jugar y mejorar.

Terrassa como origen del futbolista

Su padre, Quim, exfutbolista y exentrenador, aportaba conocimiento del juego; su madre, Maria Mercè, sostenía una rutina familiar en la que Xavi debía cumplir con las mismas responsabilidades que sus hermanos. El talento no lo eximía de ser uno más en casa. El fútbol y la vida cotidiana nunca estuvieron separados: formaban parte de la misma educación.

Xavi Hernández con su padre Quim / Archivo

Años después, Xavi se convertiría en capitán, símbolo y entrenador del Barça, pero aquella identificación no nació con los títulos. Se construyó en Terrassa, escuchando a su abuelo, compartiendo casa con toda la familia y entendiendo que defender esos colores implicaba algo personal.

Los primeros recuerdos y referentes

En aquella entrevista Xavi también repasaba sus primeros pasos: "Mi primer recuerdo de fútbol es tener un par de botas y un balón. Comencé a los cuatro años en el colegio en Terrassa." A los once fichó por el Barça, donde encontró referentes como Bernd Schuster y, más tarde, Josep Guardiola, quien se convirtió en su entrenador y modelo futbolístico.

Xavi Hernández de pequeño / Archivo

Su habilidad más trabajada en la infancia fue el regate. Jugando dos contra dos en la calle, utilizaba bancos o cabinas telefónicas para hacer paredes improvisadas. Esa creatividad callejera marcaría su estilo.

Una familia marcada por el Barça

Cuando le preguntaron quién era más culé que él, Xavi respondió: "Gaspart y, mientras vivió, mi abuelo." Sobre Joaquim Hernández añadió: "Si no eras culé no te hablaba. Tú lo hubieras tenido mal. Mi madre también es hincha. El que menos es mi padre."

Su padre, Quim Hernández, llegó a jugar en Primera con el Sabadell de finales de los 60. Miraba el fútbol con distancia, defendiendo la esencia del juego y el toque, una filosofía que Xavi heredó y llevó al máximo nivel.

El nombramiento de Xavi Hernández como nuevo seleccionador neerlandés llega en un momento en que su figura vuelve a conectar con sus raíces. Antes de ser entrenador, antes de ser capitán, antes de levantar títulos, fue un niño de Terrassa que jugaba en la calle, escuchaba a su abuelo y aprendía que el Barça era más que un club: era una forma de vivir.