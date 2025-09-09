Xavi Hernández disfruta del pádel en la Rafa Nadal Academy by Movistar

Xavi Hernández ha visitado por primera vez las instalaciones de la Rafa Nadal Academy by Movistar, en Manacor, donde tuvo la oportunidad de jugar al pádel en las nuevas pistas cubiertas que se inauguraron el pasado mes de agosto.

El técnico catalán contó con un anfitrión de excepción: Rafa Nadal, quien le acompañó durante su estancia en el centro. Xavi no dudó en elogiar tanto al manacorí como a las instalaciones: “El pádel me mantiene en forma. Intento estar siempre con el deporte en mi día a día. Siempre me ha gustado el tenis y hemos seguido mucho a Rafa”, reconoció.

El exfutbolista también valoró la calidad del complejo: “La verdad, todo es brutal. Nos ha sorprendido, además, el trato de la gente, muy cercana, y las instalaciones están a un nivel maravilloso”.

La Rafa Nadal Academy by Movistar, inaugurada en 2016, es reconocida internacionalmente por su labor en la formación de jóvenes tenistas de élite. En los últimos años ha reforzado su apuesta por el pádel, disciplina en plena expansión, y el pasado mes de agosto consolidó ese crecimiento con la apertura de un nuevo pabellón en el corazón del campus, que incorpora tres pistas indoor de última generación.