Xavi Hernández, un año sabático ¿y ahora qué?

Se acaba la temporada 2024/25 y, con ella, el primer año post Xavi Hernández en el FC Barcelona. El egarense puso fin a su etapa en el banquillo blaugrana el verano pasado tras dos cursos y medio al frente del equipo de su vida. Su salida fue por fascículos: me voy, me convencen para que me quede y me echan. Si bien pudimos estar de acuerdo en el 'qué', el 'cómo' se produjo su adiós no estuvo, ni muchísimo menos, a la altura de la leyenda del club catalán que fue, es y siempre será.

Por ello, Xavi tomó la sabia decisión de estar totalmente alejado de los focos mediáticos y apenas se le ha visto en actos públicos durante el último año, más allá de algún partido con el Barça Legends. Desde la barrera, ha disfrutado como uno más con el Barça de Hansi Flick, con quien tuvo un acercamiento en octubre: el alemán fue a visitarle en octubre y le agradeció el trabajo realizado con la plantilla en su etapa al frente del club.

Tras dirigir su último partido con el FC Barcelona en el Estadio Sánchez-Pizjuán frente al 26 de mayo de 2024 -con victoria por 1-2 para los culers-, Xavi ya tenía tomada la decisión de tomarse un año sabático. Por primera vez en su vida desde que empezó a darle patadas a un balón, no estaría inmerso en la vorágine de este deporte. Cerró esta etapa habiendo dirigido 143 encuentros, en los que logró 90 victorias, 24 empates y 29 derrotas; así como una Liga y una Supercopa de España.

Con once años entró empezó en las categorías inferiores del Barça, tras iniciarse en el Jàbac Terrassa. Llegó al primer equipo y en 2015 puso rumbo al Al-Sadd de Qatar para iniciar una nueva etapa como futbolista e, inmediatamente después, dar comienzo a su carrera como entrenador del mismo equipo antes de dar el salto al Camp Nou en noviembre de 2021.

Nuevo capítulo

Nuestro protagonista tenía previsto estar un año desconectado laboralmente para cargar pilas con su entorno familiar y de amigos. A partir de aquí, la idea era la de encontrar un proyecto deportivo que le motivase para volver a reencontrarse con su 'yo entrenador'. Y una de las premisas era la de no anticiparse en dicha elección y no dar luz verde al primer banquillo que se le ofreciese. Por ello, declinó los acercamientos que le llegaron desde Italia con Juventus y AC Milan por ser propuestas que llegaron a mitad de curso.

En este sentido, según informó 'As', la opción de mantenerse un año más alejado de los banquillos ha ido cobrando peso en los últimos meses y no está ni mucho menos descartada. Si bien Xavi tenía claro que, tras un año sabático, volvería al ruedo, ahora mismo no está tan claro. Su nombre también sonó para clubes como el Mancheter United, Ajax, Tottenham, Bayer Leverkusen, Al-Hilal, Inter Miami, Monterrey... Pero nunca acabó de producirse una entente entre ambas partes.

Ahora bien, existe otra alternativa en el imaginario del egarense que, tal y como apunta la información mencionada, sería una opción que vería con buenos ojos: ser seleccionador con el Mundial 2026 en el horizonte. Un camino que le permitiría tener una mínima conciliación familiar que la vida como entrenador de club le arrebataría. Xavi ya tuvo una propuesta para ser el segundo de Tite cuando estaba al frente de la selección brasileña, con el compromiso de coger las riendas de la 'canarinha' después del Mundial Qatar.