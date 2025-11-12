Xavi Hernández admite sus errores como entrenador del Barça: "Maldita sea, ¿qué me pasó?"

Xavi Hernández finalizó su etapa como entrenador del Barça en verano de 2024 después de muchas idas y venidas, ya que en enero de ese año fue el propio egarense quien afirmó que no seguiría, para posteriormente ser ratificado y acabar saliendo de igual forma cuando termino el curso. Tras una campaña sin títulos y unas declaraciones que desde la directiva se interpretaron como excesivamente derrotistas, su salida no se produjo en los mejores términos.

Ahora, un año y medio después, la leyenda azulgrana compartió su opinión en el Campus ESIC, donde habló de que fue lo que falló en su dirección, demostrando una gran capacidad de hacer autocrítica.

Òscar Hernández, Sergio Alegre y Xavi Hernández, durante un entrenamiento en su etapa en el Barça / FCBARCELONA

Perder la exigencia, el clavo en su ataúd

Lo cierto es que la etapa de Xavi Hernández comenzó con un buen final de temporada 21-22, pues se logró remontar la situación en Liga hasta la segunda posición y se dejaron grandes partidos para el recuerdo, pese a no conseguir títulos y ser eliminados por el Eintracht en casa en Europa League. Pero cuando su gestión llegó al punto más alto fue la siguiente temporada, donde se consiguieron dos títulos, Supercopa de España y LaLiga, antes de que todo empezara a torcerse.

El exfutbolista destaca que comenzó "su carrera como entrenador en el Barça con altas exigencias para los jugadores y el club, ya que el club venía de un período en el que no había muchas exigencias", no obstante, admite no haber podido autoimponerse esa exigencia de manera prolongada en el tiempo: "Mi error fue mantener esos altos estándares solo durante un año, desde que llegué hasta que ganamos La Liga, la Supercopa... Tiempo después, pude ser autocrítico y me dije: 'Maldita sea, ¿qué me pasó?'".

Xavi confesó que estuvo a punto de abandonar el Barça en un par de ocasiones / José Manuel Vidal / EFE

El técnico cuenta que, con el tiempo, ha podido "aprender mucho de ello", siendo "autocrítico", de hecho, insiste en que "había bajado esos altos estándares y los jugadores ya no tenían la misma actitud, el mismo respeto, el mismo esfuerzo", mientras que lamenta que "los estándares fueron bajando cada vez más hasta el punto de que en mi última temporada no ganamos nada", recuerda sobre una decepcionante temporada 23-24 que puso fin a su etapa y supuso la llegada de Hansi Flick a Can Barça.

Pese a contar con sus más y sus menos, el período de Xavi Hernández volvió a hacer competir a un Barça que parecía abocado a la nada más absoluta, y dio oportunidad a jugadores que se han convertido piezas importantes en el siguiente salto competitivo dado bajo la dirección de Hansi Flick, por lo que su figura merece más consideración entre los aficionados de la entidad catalana, más aún si cabe al ver que él mismo reconoce algunos de sus errores.