Xavi: "No he pedido fichajes, pero si nos podemos reforzar, mejor"

El técnico del Barça, eso sí, lo deja en manos de lo que pase con el Fair-play Si al final no pueden incorporar a nadie, no descarta confiar en Alarcón, al que elogió

El FC Barcelona no renuncia del todo a reforzarse en el mercado de invierno. La baja de Memphis deja un puesto libre en la delantera y el club azulgrana no descarta salir a mirar fuera para ver si existe alguna oportunidad interesante. Eso sí, debería ser una opción 'low cost' porque la economía del club no permite nada más.

El trabajo ahora está en los despachos y en la diplomacia que puedan ejercer con la Liga porque Xavi dejó muy claro que la posibilidad de fichar pasa por tener fair-play. Sin él, es imposible inscribir a jugadores. “Si nos podemos reforzar, mejor, pero dependemos única y exclusivamente del ‘fair play’. En estos momentos, la cosa está difícil”, reconoció.

Desde la dirección deportiva manejan diversas opciones. Los representantes están ofreciendo futbolistas y uno de ellos es Ziyech, que debe salir del Chelsea en enero si o si. El club londinense se ha reforzado con tres delanteros y quiere sacarse de encima a jugadores con los que no cuenta. Y el marroquí es uno de ellos. Estarían dispuestos a cederlo y a traspasarlo.

El equipo que lidera Mateu Alemany lo intentará pero si al final no se puede incorporar a nadie, el técnico mirará al filial y Ángel Alarcón es una opción. “Subió hace un mes a entrenar y me gustó mucho. Es un futbolista versátil con buena asociación con el gol. Está con nosotros y, si se lo gana, tendrá más minutos”, dijo. Xavi aseguró que uno de sus ayudantes, Joan Barbará, está siempre pendiente del filial y el Juvenil para tener controlados a los posibles jugadores con opciones en el primer equipo. "Todos están capacitados: los que estén preparados mentalmente, tendrán oportunidades".