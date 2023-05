Xavi: "Hay que decir basta. Si hay un insulto, no se juega"

El entrenador del Barça condena de forma enérgica el episodio de racismo que Vinicius vivió en Mestalla Insiste en que es prioritario fichar un pivote de nivel y dice que el retorno de Messi depende del argentino

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, se ha mostrado contundente con el episodio de racismo que vivió ayer en Mestalla Vinicius. El entrenador de Terrassa cree que el fútbol debe decir basta y aplicar medidas contundentes para que no se sigan repitiendo este tipo de situaciones.

"Es una pena que pasen estas cosas en el 2023. No hay escudos, ni camisetas. Se trata de personas y hay que condenar cualquier acto como el que pasó en Mestalla con Vinicius", ha dicho Xavi en rueda de prensa, que da como solución parar los partidos. "Creo que habría que parar los partidos. Yo estoy trabajando y se ha aceptado que te insulten en el mundo del fútbol. Es momento de parar todo esto, de decir basta. Si hay un insulto, no se juega. Ves a insultar a un obrero, te va a caer un ladrillo en la cabeza. No tengo porque aguantar en mi horario laboral insulos de toto tipo. Siempre lo he pensado y ahora que soy entrenador del Barça lo puedo decir".

El entrenador del Barça cree que es un tema educacional. "Hay que educar a la gente, que no vaya al fútbol a insultar, al árbitro por ejemplo. No pasa en otros deportes. En el tenis, en el golf, hay silencio por respeto al jugador".

Xavi, a diferencia de Vinicius, no cree que España sea un país racista, pero sí entiende la reacción del jugador del Real Madrid. "No creo que España o LaLiga sea racista, pero han habido actos de racismo y esto es lo que hay que condenar. Dicen que debemos ser un ejemplo, pero si nos dicen de todo, es difícil no rebotarte, esto es lo que le pasa a Vinicius. Es una persona, hay que defender a Vinicius por delante del equipo o del escudo".

La planificación

Racismo y Vinicius al margen, Xavi ha explicado que quieren ganar en Valladolid a pesar de no jugarse nada. No viaja Kounde por fatiga muscular y Araujo y Pedri siguen de baja, pero el técnico del Barça tiene claro que sacará el mejor equipo posible.

De todos modos, en el club se piensa ya más en la próxima temporada que en la actual. Xavi tiene claro qué deben mejorar. "Nos ha costas en las competiciones del KO, en Europa, nos lo tenemos que creer más, hay que tener más mentalidad de campeones, hay que optar a ganar todos los títulos ya a partir de la temporada que viene, estamos planificando para competir por todos los títulos. No será una temporada fácil porque hay que ir a Montjuïc, pero hay que contagiar a la afición y optar a todos los títulos la temporada que viene".

Messi es objeto de deseo por parte del FCB | PSG

Hablando de planificación, el entrenador del Barça ha insistido con el mensaje de que se debe fichar a un pivote de nivel. "Se va Busi y es una evidencia que necesitamos un pivote de mucho nivel el año que viene, se va un futbolista capital, el capitán, un futbolista muy diferencial. A partir de ahí, hay otras prioridades y cuánto más nos reforcemos mucho mejor, pero todo sigue dependiendo del Fair Play". En este sentido Xavi ha explicado que Nico "está pendiente de la planificación" y que Kimmich "es un jugador espectacular, de los mejores en su posición".

En esta planificación, está Messi. Y Xavi ha dejado claro que todo dependerá del argentino. "El retorno de Messi está en el aire y depende de muchas cosas. Es un futbolista espectacular, tengo amistad con él y veremos si se puede dar. Dependerá mucho de lo que él quiera hacer", ha acabado Xavi, que también ha querido lanzar un mensaje a los que le han criticado durante la temporada: "La gente prioriza el amiguismo al barcelonismo. Este es el resumen".