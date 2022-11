Xavi: "He hablado con Endrick, queremos talentos como él"

"Es el tipo de futbolista que necesitamos. Conoce el proyecto y estamos hablando. Espero que se una a nosotros. Depende de él", ha reconocido el entrenador del Barça en una entrevista en 'ESPN' "Tiene gol, regate, una capacidad brutal para marcar la diferencia", ha analizado el técnico egarense

Desde su llegada al banquillo del FC Barcelona, Xavi Hernández ha adoptado, además de la dirección técnica del primer equipo, un papel muy importante en algunas negociaciones para reforzar la plantilla azulgrana. El club culé se ha beneficiado de su figura, muy valorada en el mundo del fútbol, para convencer a futbolistas como Robert Lewandowski o Jules Koundé. El técnico egarense ha reconocido ha reconocido, en una entrevista en ‘ESPN’, que también ha movido ficha para obtener los servicios de una de las perlas brasileñas más prometedoras, Endrick.

“Hemos estado hablando con su padre y también directamente con el jugador. Les expliqué el proyecto que tenemos en el Barça. Queremos talento y él es un talento. Tiene gol, regate, una capacidad brutal para marcar la diferencia. Es un jugador del presente, que ya está jugando en la liga brasileña, y también del futuro”, ha confesado. “Es el tipo de futbolista que necesitamos. Conoce el proyecto y estamos hablando. Espero que se una a nosotros. Depende de él”, ha añadido.

En la misma entrevista, Xavi ha explicado por qué rechazó a la selección brasileña cuando dirigía al Al-Sadd. “Vinieron a Qatar y me ofrecieron formar parte del cuerpo técnico de Tite, pero yo quería ser entrenador, no asistente. Hubiera sido una oportunidad tremenda, pero no sucedió porque tenía claro que quería ser entrenador del Barça. Ese era mi sueño y aquí estoy”, ha valorado.