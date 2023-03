Xavi: "Solo me importa Ansu, ni su padre ni su entorno"

El técnico azulgrana ha pedido paciencia con Ansu en el mismo día que Rafa Yuste ha confesado sus dudas sobre su continuidad "Está tranquilo y está centrado. Yo también he vivido situaciones parecidas, pero yo lo veo muy bien", ha explicado

Xavi Hernández ha salido al paso para aclarar toda la polémica con el futuro de Ansu. El técnico azulgrana ha querido calmar los ánimos con su situación en rueda de prensa tras la polémica por las palabras de su padre. "Está tranquilo y está centrado. Solo me importa él, ni su padre ni su entorno. Yo también he vivido situaciones parecidas, él está sufriendo por su hijo y le entiendo", confesó.

Preguntado sobre la falta de minutos de Ansu, Xavi ha señalado la alta competitividad en el equipo y la dificultad para entrar en el once. "Es una gran persona y sabe lo que dice. Lo veo entrenar y le veo muy bien", dijo. El canterano ha entrado en la convocatoria del técnico de Terrassa para el duelo a domicilio frente al Elche y podría regresar a la titularidad.

"Tengo confianza y un fe total en Ansu. He hablado mucho con él y me he reunido muchas veces como con muchos otros futbolistas. Soy el primero que quiero que triunfe", añadió Xavi.

Por otro lado, Rafa Yuste, vicepresidente deportivo del club, ha confesado hoy mismo en la rueda de prensa de presentación de la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’ que "no puedo garantizar al 100% que Ansu seguirá porque no depende de mí".

Mendes mete presión al Barça

La realidad es que situación de Ansu es un tema delicado para Laporta y su junta directiva. Sin embargo, Jorge Mendes tiene claro que es el momento de dar salida a Ansu y no esperar más para que no se devalúe si continúa la falta de minutos. El agente portugués viajará a Barcelona para reunirse con el futbolista y tratar de convencerle para que sea protagonista en algún otro proyecto deportivo, aunque la clave de todo estará finalmente en el precio.