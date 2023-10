"Xavi no se fija en el DNI"

Fermín López es uno de los nombres del momento. Y apunta seriamente a ser titular en el clásico del próximo sábado (16:15) en Montjuïc. El canterano se salió anoche ante el Shakhtar con un gol, dos palos y un partidazo.

Ha hablado para el 'Instagram' del FC Barcelona sobre la actualidad. "Sí, estaba mi familia y estaban peor que yo. Ellos saben lo que hemos pasado y se lo pude dedicar. Les di la camiseta", ha comentado sobre el gol ante el Shakhtar.

Sobre su primer clásico oficial, asegura que "estoy preparado para mi primer clásico. Es el partido de la temporada, sueño con ganar y ponernos líderes. Hay que intentar no perder balones, porque ellos, con Vini y Rodrygo son muy potentes al contragolpe".

¿Cómo es trabajar con Xavi? "Es un persona muy cercana sobre todo con los jóvenes. Nos ayuda mucho, no piensa en el DNI, es una personal normal". Tiene una relación muy especial con Gavi: "Le llamo Cabezón. No se enfada pero siempre me llama hermano, bro.... lo conozco de les 11-12 años. Hacemos videollamadas cuando no estamos en dinámica de equipo".

IÑIGO VALORA EL MOMENTO DEL EQUIPO

Por su lado, Iñigo también ha valorado la actualidad tras su segundo partido seguido de titular: "Se ve que cada vez llegan más jugadores jóvenes. Si están aquí es porque se lo han ganado y cada vez que saltan demuestran que pueden aportar. Todos queremos jugar pero no tomos tenemos la suerte. Están siendo importantes lo que salen del banquillo. Es una alegría verlos rendir tan jóvenes. Es un poco extraño, cuando los veo pienso: "¡Joder, podría ser su padre!".

¿Quién le ha sorprendido más? "Lamine me impresionó, es muy diferente a resto, cada vez que agarra el balón genera muchas dudas al rival, es un jugador doferencial".