Xavi: "Ferran ha dado un paso adelante para ganar confianza"

El técnico del Barça ha calificado de excelente el primer tiempo y ha reconocido que en el segundo han bajado el ritmo Se ha felicitado porque los que menos juegan se han reivindicado, especialmente el delantero valenciano

Xavi Hernández estaba muy satisfecho con el partido y el resultado de su equipo ante el Cádiz. La victoria era imprescindible después del triunfo del Real Madrid ante el Osasuna y también para afrontar el duelo del jueves ante el Manchester United con la confianza intacta. El entrenador azulgrana, eso sí, no ha escondido que en el segundo tiempo el equipo no ha podido mantener la buena tónica del primer tiempo, que ha calificado de "excelente".

"En dos-tres minutos encarrilamos el partido. Primer tiempo bueno, de dominio, intensidad... En la segunda no nos ha gustado tanto porque bajamos el ritmo, pero llevamos muchos partidos y aparece el cansancio", ha comentado. Pero el equipo ha cumplido con el objetivo y mantiene la buena racha de resultados. "Me gusta la dinámica que llevamos, hemos dejado la portería a cero y seguimos con los ocho puntos de distancia".

Xavi se ha felicitado porque ha podido hacer rotaciones y los jugadores menos habituales han estado a un buen nivel. "Han estado muy bien, estoy contento por las rotaciones y porque la gente ha aprovechado las oportunidades". Especialmente Ferran Torres, el mejor jugador del partido. "Ha dado un paso adelante para coger confianza".

El valenciano ha actuado por la banda derecha y ha sido un dolor de cabeza para su marcador. Xavi ha bromeado sobre que todos sus jugadores de banda prefieren actuar por esa banda. "Tenemos un lio ahí. Lo mejor es que tenemos alternativas porque Ousmane, Rafa (Raphinha) también pueden jugar por la izquierda. Y Ferran".

También ha tenido palabras elogiosas para Sergi Roberto, autor del primer gol, y ha confirmado que ha sustituido a Frenkie de Jong y Lewandowski más por la acumulación de minutos que llevan que no pensando en el duelo del jueves en Old Trafford. "El otro día cayó Pedri y no pueden caer más futbolistas. Son dos de los que más minutos llevan", ha comentado.