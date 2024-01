La sorprendente confesión de Xavi sobre la fecha en la que decidió irse del Barça

Xavi Hernández anunció su adiós definitivo del club tras la derrota ante el Villarreal el pasado sábado en Montjuïc. Tres días más tarde y en la previa ante Osasuna, el técnico ha reflexionado sobre su anuncio y los motivos que llevaron a hacerlo público, con un dato sorprendente sobre el momento en el que ya lo había decidido.

"La decisión la tenía tomada de hace tiempo porque siente que no se valora nuestro trabajo, la decisión pasa por aquí. No se valora nuestro trabajo, a principio de temporada ya lo tenía pensado", soltó ante la sorpresa de la sala de prensa.

"Dentro sabemos la situación, pero no se ha valorado lo que hemos hecho, piensas que hagas lo que hagas no se valora. No es por la presión, lo hemos aguantado todo, hemos llegado en uno de los momentos más difíciles. No se valorará nunca y prefiero no continuar", añadió de forma tajante.

El técnico del Barça también se dejó ir con los motivos que le llevaron a hacerlo público ya: "Porque necesitamos una reacción, necesitamos más ilusión de cara a la próxima temporada, pienso en el club, pensando en la afición, el presi y Deco. Creo que es lo mejor porque necesitamos una reacción"