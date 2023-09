Xavi explica las diferencias entre entrenar al Manchester City y al Barça

"No me juzgaréis por el trabajo. No tiene nada que ver el City y otro club con el Barcelona. El nivel de exigencia, de estrés, de necesidad de ganar...", indicó el técnico egarense en rueda de prensa Xavi Hernández considera que entrenar al Barça no tiene nada que ver con otros equipos del mundo

Xavi Hernández ve complicado estar tanto tiempo en el banquillo del Barça como lo ha estado Pep Guardiola en el del Manchester City. Las exigencias son totalmente distintas. Al menos así lo ha asegurado el técnico egarense en la rueda de prensa previa al duelo ante el Betis de Liga.

"No me juzgaréis por el trabajo. No tiene nada que ver el City y otro club con el Barcelona. El nivel de exigencia, de estrés, necesidad de ganar. Esto es distinto, es un transatlántico. Me exigiréis ganar. Ganar es consecuencia de un estilo. Ha habidos partidos muy buenos, otros no tan buenos. Algunos que hemos jugado bien pero no salió el resultado. En Mínich, por ejemplo. Me dijisteis que esto iba de ganar. Esto es el Barça. Entendemos que ganar va de jugar bien. Aquí no se tiene tanta paciencia, ya lo sé", indicó Xavi Hernández.

El preparador azulgrana sabe de la exigencia y el estrés que supone ser entrenador del Barça por encima de cualquier banquillo de Europa. Además de resultados, a Xavi Hernández también se le exige juego. Un cóctel con el que lidiar durante muchos años se hace harto complicado.