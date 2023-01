Xavi espera algún refuerzo durante el día

El técnico dice que le vendría bien algún refuerzo tras haber perdido a Piqué, Memphis y Bellerín Admite que no hay novedades y que está contento con la plantilla que tiene

Tras la retirada de Gerard Piqué, el Barça ha perdido en este mercado de invierno a Memphis y en unas horas se hará oficial la marcha de Héctor Bellerín al Sporting de Portugal. Ha perdido Xavi hasta tres hombres y el Barça trabaja para incorporar a algún jugador en este último día de mercado.

El técnico blaugrana admite que están abiertos a alguna incorporación, pero siempre y cuando el jugador que llegue sea para sumar. "Estamos en una situación en la que dependemos del Fair Play. Habrá la salida de Héctor, que nos ha pedido salir porque quiere jugar más. Ha sido un ejemplo en todo, ni una mala cara, nos ha pedido salir y lo aceptamos. Sin Gerard, Memphis y Héctor nos iría bien un refuerzo. Estamos abiertos a alguna incorporación, pero de momento no hay ninguna novedad", ha explicado Xavi en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis, confesando que está más pendiente del partido de mañana que de los fichajes: "No estoy demasiado pendiente del mercado. Estoy pendiente del Betis. Tenemos un partido en el que nos podemos poner a ocho puntos del segundo. Si después hay una incorporación bien, pero yo estoy contento con lo que tengo. Ya lo he dicho." Y es que el técnico de Terrassa está contento con lo que tiene. "La plantilla la veo compensada a pesar de tener estas tres bajas. Quizá con la marcha de Bellerín necesitamos a alguien, pero la plantilla la veo bien. Lo que venga que sea para reforzar de verdad. Si no es así, estamos bien".

SIN NOMBRES

Xavi no ha querido hablar de posiciones ni de nombres. Lo ha dejado claro cuando se le ha preguntado por Amrabat, uno de los jugadores con los que negocia la dirección deportiva. "No puedo hablar de nombres que no son del equipo. Me parece un buen futbolista, pero no puedo hablar", ha explicado el egarense, que ha explicado que vivirá muy tranquilo este último día de mercado, "pues si viene algún jugador no podrá jugar contra el Betis. Y es lo que me preocupa". Xavi ha dejado claro también que no quiere que Pablo Torre salga cedido.