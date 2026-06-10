Xavi Espart viaja a Madrid para la aventura del Europeo sub'19

Año de cambios para Xavi Espart. El lateral de Vilassar de Mar ha vivido un curso muy especial con debut oficial con la primera plantilla y pudiendo trabajar a las órdenes de Flick durante muchos meses.

Criado y forjado en La Masia, Espart encarna todo lo que significa La Masia. Un juego asociativo privilegiado, lectura e interpretación y una gran capacidad ofensiva de incorporarse por dentro y por fuera.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

Espart es un habitual en las categorías inferiores de la selección española. Uno de esos perfiles a los que la RFEF ha ido siguiendo y monitorizando y que ha ido quemando etapas. El próximo reto no es otro que el Campeonato de Europa sub'19.

Un lateral moderno

"Xavi Espart es un lateral muy moderno, un jugador polivalente, que puede jugar de '6' e incluso de '8'. Se puede meter por dentro, con mucha calidad. Juega muy bien a fútbol", aseguraba para SPORT hace unos días Albert Sànchez.

El maresmense publicó recientemente un vídeo-resumen en sus redes sociales de lo que ha sido su irrupción en el primer equipo y de unos meses que se guardará para siempre. Como toda su familia, Xavi es culé, iba al Spotify Camp Nou de pequeñito y ahora todos viven con orgullo la oportunidad que ha cazado al vuelo.

Espart fue titular contra el Sevilla / Valentí Enrich

En la publicación, Espart añade el siguiente mensaje: "Esta temporada ha sido espectacular. Estoy muy feliz por todo lo que he vivido, por el trabajo realizado y por todas las experiencias compartidas. Ahora toca seguir luchando y dando lo máximo para defender siempre estos colores, para seguir sumando momentos con los colores de mi vida".

Vacaciones y al lío

Tras unos días de vacaciones y desconexión, este jueves viaja a Madrid para incorporarse a la concentración de la selección sub'19. El combinado de Paco Gallardo arranca los entrenamientos para el Campeonato de Europa que se disputará en Gales a partir del 28 de junio.

Andrea Ginés y Jaume Marcet charlaron de manera amena con Quim Junyent / Dani Barbeito

El otro culé presente (por poco tiempo) será Quim Junyent, que acaba contrato el próximo 30 de junio con el Barça y no seguirá en las filas azulgranas.

La final, el 11-J

España se las verá en la primera fase con Gales, Dinamarca y Alemania. En caso de llegar a la final, se alargaría su estancia hasta el 11 de julio. Cabe recordar que la pretemporada del primer equipo empieza el día 13.