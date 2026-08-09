Xavi Espart sigue encandilando a Flick

Las últimas pretemporadas han sido muy prolíficas en el FC Barcelona. Los problemas económicos del club y la confianza de Xavi Hernández y Hansi Flick en La Masia han formado un cóctel que se ha traducido en la consolidación de muchos canteranos en el primer equipo, algo que no solo ha resurgido deportivamente al conjunto blaugrana, sino también a nivel social y, como consecuencia de todo ello (aunque esa no sea en ningún caso la prioridad), financiero.

Gavi, Balde, Fermín, Lamine, Bernal, Casadó... La lista de promesas que se han convertido en realidad en el Spotify Camp Nou en el último lustro es extensa. Y pocas dudas puede haber de que todavía crecerá más en el futuro cercano. Y más después de un verano de Mundial en el que diez internacionales llegaron a las semifinales y ocho de ellos se proclamaron campeones, por lo que han tardado más de lo habitual en incorporarse a la pretemporada y, por consiguiente, los jóvenes han tenido más oportunidades para convencer a Flick.

Uno de los canteranos que más está encandilando al míster teutón es Xavi Espart (19 años). Ya explicamos en SPORT que el de Vilassar de Mar renunció a las vacaciones que le correspondían tras brillar en el Europeo sub-19 porque tenía claro que este era uno de los veranos más importantes de su carrera y no quería dejar escapar el tren del primer equipo. Y que la dirección deportiva y el cuerpo técnico de Flick están especialmente contentos por su mentalidad, su energía y, sobre todo, por cómo se ha preparado para rendir a la perfección en el lateral derecho a pesar de venir de destacar con la selección como centrocampista.

Xavi Espart, contra el Nottingham Forest / Dani Barbeito

"Xavi Espart jugó muy bien en la posición de '2'. Hizo un muy buen partido contra el Birmingham. Pero también en los entrenamientos se puede ver que está a un nivel top. Y muchas cosas más", declaró Flick el último día del 'stage' de pretemporada del Barça en Inglaterra. Durante esa misma concentración, el futbolista catalán dejó muy claro el objetivo que tiene entre ceja y ceja: "Estoy contento y disfrutando. He llegado en un buen estado de forma del Europeo. Mi objetivo es quedarme aquí e intentaré dar el 100% para que el míster siga confiando en mí. Llevo muchos años en este club y sé lo que debo hacer y aprovechar las oportunidades que tenga".

Oportunidad aprovechada

Este sábado, Espart volvió a ser uno de los futbolistas más destacados en el triangular contra Udinese y Nottingham Forest. Más allá de que mostró un estado físico muy superior a la gran mayoría de jugadores culés al no haber parado por vacaciones, se entendió bien con Karim Adeyemi por banda derecha, entendió a la perfección cuándo debía buscar pases largos y cuándo tocaba aparecer por dentro con buenas conducciones de balón. Fue titular en los dos partidos, completó el primero y disputó 15 minutos del segundo.

Una hora de juego en la que volvió a evidenciar por qué está 'encandilando' a Flick y, junto con Brian Fariñas, tiene muchos números de quedarse en el primer equipo. Aún queda mucho mercado de fichajes y pueden pasar cosas, pero si nada cambia el técnico alemán confía enormemente en su potencial. Tiene contrato hasta 2028 y la dirección deportiva ya se ha puesto manos a la obra para renovarlo.

¿Y Héctor Fort?

El de Les Corts (20 años), que jugó cedido en el Elche la pasada temporada, también afrontaba la pretemporada con ganas de demostrar a Flick que podía ser importante. El míster está muy satisfecho con él, pero según Matteo Moretto el Barça escuchará ofertas por él en el tramo final del mercado. Veremos si Deco apuesta por su nueva estrategia de traspasarlo con opción de recompra u opta por una cesión simple. La prioridad de todas las partes, en cualquier caso, es que Héctor Fort tenga minutos y, como hizo en el Martínez Valero, siga creciendo a todos los niveles.

El canterano no renuncia a su sueño de triunfar en el Camp Nou, aunque antes de vivir una temporada en el ostracismo lo más normal es que vuelva a salir de la zona de confort y ganarse la vida lejos del club de su vida.