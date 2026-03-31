Xavi Espart dio el susto con España Sub-19

Susto mayúsculo protagonizado por Xavi Espart en el Países Bajos-España Sub-19. El futbolista del Barça tuvo que ser sustituido en el minuto 78 después de notar molestias físicas, lo que encendió rápidamente las alarmas en el cuerpo técnico, que decidió cambiar al blaugrana y no correr riesgos.

Según las primeras observaciones por parte de la RFEF, la sensación es que no habría sido un contratiempo grave y que, muy probablemente, no exista lesión, pero las imágenes del jugador abandonando el terreno de juego no eran tranquilizadoras. En todo caso, había que esperar a que fuera examinado para descartar un problema serio, como así acabó siendo.

En ese sentido, desde la Real Federación Española de Fútbol quisieron lanzar un mensaje de tranquilidad de forma rápida. El cuerpo técnico, pendiente de la evolución, confiaba en que se quedara en un contratiempo menor. Las buenas noticias llegaron pronto. La prioridad, en ese sentido, era evitar cualquier riesgo y asegurar que Espart regresara a la disciplina del Barça al cien por cien y sin lesión.

El canterano blaugrana fue titular en el conjunto español, que goleó a Holanda gracias a una segunda parte en la que se mostró muy superior a su rival. La clasificación para la fase final del Europeo Sub-19 es una realidad tras una ronda élite perfecta en la que se ha logrado pleno de victorias con 11 goles a favor y 0 goles en contra.

Al final del partido, el propio Xavi Espart tranquilizó con un mensaje a los micrófonos de 'El Chiringuito' asegurando que "ha sido un golpe, estoy bien, no hay lesión". Desde la RFEF también confirmaron que todo quedó en un susto.