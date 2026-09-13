Xavi Espart y la revolución en el lateral zurdo del Barça: Flick da una vuelta de tuerca

El lateral izquierdo del FC Barcelona ha experimentado una metamorfosis importante en este inicio de temporada. La posición ha dado un giro debido a la irrupción de Xavi Espart. El canterano, que terminó el curso pasado actuando en el lateral derecho, contaba con una experiencia prácticamente nula en el costado izquierdo: en toda su carrera tan solo había disputado un partido en esa demarcación.

Espart jugó un gran encuentro ante el Valencia / Dani Barbeito / SPO

Sin embargo, Hansi Flick detectó un potencial distinto en el joven futbolista. El técnico alemán lo probó en un par de sesiones de entrenamiento antes de darle la titularidad en Elche. El experimento funcionó a la perfección y, desde entonces, Espart se ha asentado en el once. Flick está encantado con el rendimiento del jugador de 19 años, que ofrece una variante táctica muy definida: interioriza constantemente su posición, apareciendo en la zona de mediapunta y sumando efectivos en la medular. Esta maniobra libera por completo el carril exterior para las incorporaciones de Gordon cuando coinciden en el mismo perfil. Genera superioridades constantes por dentro.

Balde desaparece del mapa

Esta irrupción ha alterado la jerarquía de ese pasillo zurdo. Alejandro Balde ha desaparecido del mapa de minutos, mientras que Joao Cancelo —fichado en propiedad este verano— ha visto cómo el canterano pasaba por delante en los esquemas del técnico alemán, habiendo sido titular únicamente en el último compromiso de Champions League frente al Feyenoord.

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A partir de este escenario, el cuerpo técnico considera que Espart aporta un perfil de juego idóneo para partidos donde se requiere dominio y posesión. Pese a su juventud, el staff ve en el canterano un futbolista que otorga poso, temple y control al colectivo tanto en labores defensivas como ofensivas. A pesar de su corta edad, su lectura de juego y madurez son claves también a nivel táctico y de orden.

Cancelo, un perfil ofensivo y algo más 'alocado'

Joao Cancelo, por su lado, representa un registro diferente. El luso tiene un perfil más 'alocado'. Con muchísima calidad y mordiente en labores ofensivas, pero algo más inestable a la hora de defender; un jugador capaz de marcar diferencias en el área rival por su naturaleza, pero que descompensa en ocasiones la línea defensiva. Flick valora mucho tener dos perfiles tan diferentes para ese carril zurdo y el calendario es muy denso. Habrá momentos para todos y los momentos de forma también jugarán su papel.

Cancelo celebra con Gordon el gol de Gabriel Jesús / Dani Barbeito

Con este contexto, el futuro de Alejandro Balde queda en el aire. Sin minutos en este arranque de curso, si la situación actual se prolonga en las próximas semanas, su futuro volverá a estar encima de la mesa de cara al mercado invernal. Para eso queda mucho y la situación aún puede dar varios giros, pero ahora mismo es el tercero en discordia y la decisión de Flick, de momento, parece muy firme.