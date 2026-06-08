Xavi Espart y Quim Junyent ponen el tono azulgrana al Europeo sub-19 de Gales

La Selección española Sub-19 ya calienta motores para el Europeo que se disputará en Gales del 28 de junio al 11 de julio de 2026. Paco Gallardo ha convocado a una amplia lista de 26 jugadores para la fase de preparación, entre los que destacan dos canteranos del FC Barcelona: Xavi Espart y Quim Junyent.

Xavi Espart, lateral derecho de gran proyección que ya ha debutado con el primer equipo del Barça bajo las órdenes de Hansi Flick, aporta solidez defensiva, llegada y personalidad. Aunque en el torneo continental se espera que forme parte del centro del campo. Por su parte, Quim Junyent, centrocampista con buen trato de balón y visión de juego, se ha consolidado como uno de los jugadores más regulares de La Masia en los últimos meses.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

Andrés Cuenca, otro habitual en las convocatorias (actualmente en el Sporting de Gijón), también forma parte de la lista de preparación. El central, con experiencia en categorías inferiores, competirá por un puesto en la zaga en una lista muy competitiva.

El calendario de España en el Europeo

La Sub-19 española competirá en el Grupo A junto a Gales (anfitriona), Dinamarca y Alemania. Los dos primeros clasificados avanzarán a semifinales. El torneo también reparte plazas para el Mundial Sub-20 de 2027.

La selección se concentrará en España hasta el 25 de junio y viajará a Gales desde Alicante para llegar con la preparación finalizada. La fase de grupos se extenderá hasta el 4 de julio, con posibles semifinales el 8 de julio y final el 11 de julio.

Lista completa de convocados por Paco Gallardo (preparación Europeo Sub-19)

Porteros: Manuel González (Betis), Javier Navarro (Real Madrid), Pau Polo (Villarreal).

Defensas: Jesús Fortea (Real Madrid), Buba Sangaré (Elche), Óscar Masqué (Betis), Mario Rivas (Real Madrid), Joan Martínez (Real Madrid), Jorge Salinas (Racing), Andrés Cuenca (Sporting), David Cordón (Getafe), Diego Aguado (Real Madrid).

Centrocampistas: Xavi Espart (FC Barcelona), Nico Guillén (Sevilla), Dilan Zárate (Inter), Thiago Pitarch (Real Madrid), Quim Junyent (FC Barcelona), Iván Corralejo (Betis).

Delanteros: Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Daniel Yáñez (Real Madrid), José Ángel Gaitán (Villarreal), Sergio Esteban (Atlético), Miguel Llorente (Atlético), Hugo López (Villarreal), José Antonio Morante (Betis), Alexis Ciria (Real Madrid).