Xavi Espart, en el Once Ideal del Europeo Sub-19 tras conquistar Europa con España

La Masia vuelve a dejar su sello en el fútbol europeo. La UEFA ha incluido a Xavi Espart en el Once Ideal del Europeo Sub-19 2026 después de su brillante actuación con la selección española, campeona del torneo disputado en Gales sin encajar un solo gol en todo el campeonato. El canterano blaugrana ha sido una de las grandes sensaciones del campeonato y confirma que es uno de los talentos con mayor proyección de la cantera culé.

El reconocimiento ha llegado el mismo día en el que el futbolista se ha incorporado a la dinámica del primer equipo de Hansi Flick, que ya le hizo debutar la pasada temporada y sigue muy de cerca su evolución.

Xavi Espart ha debutado en el primer equipo de la mano de Flick / Valentí Enrich

De lateral con Flick a pivote dominante con España

Aunque Hansi Flick apostó por él como lateral en sus primeras apariciones con el primer equipo, el Europeo Sub-19 ha servido para mostrar la gran polivalencia de Espart.

Actuando como pivote, el canterano ha sido el gran equilibrio de la selección española, destacando por su capacidad para iniciar el juego, recuperar balones y dominar el ritmo de los encuentros. Además, también dejó su huella en ataque con dos tantos: uno frente a Gales y otro ante Croacia, ambos fundamentales para el camino hacia el título.

No es casualidad que Flick alabara hace unos meses su inteligencia táctica, llegando incluso a comparar su comprensión del juego con la que mostraba Philipp Lahm, fútbolista que también alternó entre el lateral y el centro del campo a lo largo de su legendaria carrera.

La Masia también domina el once ideal

La presencia de Espart no ha sido la única con sello blaugrana en el torneo. El premio al Mejor Jugador del Europeo ha sido para Quim Junyent, otro futbolista formado en La Masia que este verano ha puesto rumbo al Almería como agente libre para iniciar su camino en el fútbol profesional. Además, también ha sido incluido Andrea Natali. El defensa central italiano estuvo tres temporadas en la cantera culé antes de marcharse del Juvenil B al Bayer Leverkusen en 2024 .

El Once Ideal confeccionado por la UEFA ha quedado formado por Manu González (España) en la portería; Danylo Malov (Ucrania), Andrea Natali (Italia), Mario Rivas (España) y Rafael Pinto Pedrosa (Alemania) en defensa; Xavi Espart (España), Pavlo Lyusin (Ucrania), Thiago Pitarch (España) y Quim Junyent (España) en el centro del campo; y Otto Stange (Alemania) y José Antonio Morante (España) en la delantera.