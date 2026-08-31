Xavi Espart y La Masia: 12 personas que le han guiado e impulsado hasta el primer equipo

Si Xavi Espart hubiera lucido el dorsal 24 este reportaje también sería posible ya que el de Vilassar ha contado en sus once años como jugador del Barça con numerosas personas que le han ayudado a llegar donde está.

Evidentemente nos hemos centrado en la parte deportiva y no hemos incluido en esta lista a ningún familiar o amigo. Tampoco hemos incidido en sus compañeros o empleados anónimos del club que le han apoyado de manera incondicional durante todos estos años.

Xavi Espart es un jugador 100% ADN Masia / Valentí Enrich

Si Xavi Espart se está ganando la confianza de Flick se debe en más de un 90% a él mismo. Un jugador que logra llegar al Barça y superar tantas dificultades lo consigue gracias a su fortaleza personal y capacidad para crecer en lo futbolístico y humano.

También es cierto que todos los jugadores en La Masia encuentran un ecosistema ideal para poder crecer y explotar sus grandes cualidades.

El modelo de juego del Barça encaja como un guante con las capacidades y habilidades de un Xavi Espart que ha sabido aprovechar en positivo todo lo que la mejor academia de fútbol ofrece a sus alumnos.

Xavi Espart jugó cuatro años en el fútbol-7 del Barça / Javi Ferrándiz

Nos hemos dejado muchos nombres en el tintero pero entendemos que estos doce han sido parte fundamental del desarrollo de un jugador que llegó al Barça con ocho años procedente del equipo de su pueblo.

Espart ha sabido avanzar a otra velocidad que compañeros suyos de la generación del 2007. Lamine, Cubarsí o Bernal tuvieron un impacto más fulgurante pero el polivalente jugador de Vilassar ha sabido crecer sin prisas pero sin pausas.

Hemos seleccionado desde el observador que lo descubrió hasta su primer entrenador, el responsable que lo firmó, el técnico que recomendó su cambio de ubicación o los formadores con los que más ha mejorado.

Xavi Espart es un centrocampista juvenil muy polivalente y de gran talento / FCB

Solo tiene 19 años pero ya se ha ganado el corazón de Hansi Flick. Llegar es difícil pero ahora le toca mantensrse.

Estas personas han sido clave en su desarrollo, podríamos haber elegido 24 o incluso más pero en honor a su dorsal nos hemos quedado con una docena de personas ligadas a La Masia fundamentales en su ascenso.

Hansi Flick le ha dado la oportunidad pero sin estos doce apóstoles, seguramente no hubiera sido posible.

ISIDRE GIL

El mítico observador del Barça que sigue trabajando a sus 80 años para detectar talentos para la cantera blaugrana fue el descubridor de Espart.

Isidre Gil lo vio por primera vez cuando Xavi apenas tenía seis años y el primer informe que llegó al Barça fue escrito por él.

Isidre Gil es el observador más emblemático del fútbol base del Barça / Familia Isidre Gil

El cazatalentos del Barça que rastrea la zona del Vallés Oriental, Maresme y Osona observó las maneras interesantes de un niño prebenjamín del Vilassar de Mar y recomendó su fichaje.

El ojo clínico de Isidre Gil le ha permitido al Barça fichar jugadores del nivel de Cesc, Marc Guiu, Casadó, Lamine Yamal, Ebrima Tunkara o Jordi Pesquer entre muchos otros.

JORDI ROURA

El de Llagostera era el encargado, con Aureli Altimira, de dirigir el fútbol base del Barça cuando se decidió su contratación en el verano del 2015.

En la etapa de Jordi Roura y Altimira, Espart fue creciendo poco a poco con la confianza intacta del club en su proyección.

Jordi Roura ha sido jugador, scouter, técnico y responsable de la cantera del Barça / FCB

Pese a que en alguna temporada su físico no le acompañaba , el club le dio todas las herramientas para destacar como un jugador importante de la espectacular quinta del 2007.

MARC SERRA

El actual coordinador del fútbol-7 del Barça ya lo era cuando dio su aprovación al fichaje de Espart tras la recomendación encarecida de Isidre Gil.

El de Vilassar militó durante cuatro temporadas en el fútbol-7 barcelonista a la sombra de los rutilantes Lamine Yamal y Marc Bernal.

Jordi Roura y Marc Serra se abrazan después de que el Alevín A gane la Liga / FCB

Espart jugaba en la línea B (equipos D y B) pero con una atención máxima de Serra que siempre está atento a la evolución y crecimiento de todos los aspirantes a futbolistas de estas edades.

ALEXIS PINTÓ

El primer entrenador en el Barça de Espart es actualmente el seleccionador catalán sub-14.

Alexis Pintó lo dirigió en el Benjamín D barcelonista. Los primeros conceptos tácticos así como los primeros rondos y juegos de posición que aprendió Xavi los hizo de la mano de un entrenador clave en su carrera.

Alexis Pintó es el entrenador del benjamín D barcelonista / FCB

En el Benjamín D del Barça, Xavi Espart jugaba de mediocentro y ya empezó a entenderse de maravilla con Quim Junyent, actual centrocampista del Almería.

ÓSCAR JORQUERA

En su segundo año de blaugrana Espart ya fue el capitán del Benjamín B del Barça. Su entrenador Óscar Jorquera lo utilizaba de mediocentro y nunca se ubiera imaginado que ascendería al primer equipo como lateral.

En aquel curso 2016-17 Espart convenció al cuerpo técnico no solo por sus condiciones técnicas sino por su comportamiento ejemplar dentro y fuera de los terrenos de juego.

Óscar Jorquera trabajó nueve años en el fútbol base del Barça / David Ramírez

Cuando Jorquera ve al Barça actual por televisión y se fija en las conducciones de Espart cierra los ojos y ve al Xavi Espart de 10 añitos que ya realizaba estas acciones de manera tan elegante como efectiva.

PAU MORAL

El actual coordinador de la cantera del Al-Rayyan (Qatar) dirigió a Xavi Espart en el Alevín D en la temporada 2017-18.

Pau Moral explicó recientemente en una entrevista a SPORT que pocas veces se ha encontrado con un alevín tan inteligente y capaz de plasmar en el campo lo que le pedían los técnicos.

Pau Moral junto a los jugadores del Alevín D esta temporada / FCB

Pau ayudó , como todos sus técnicos, a que Xavi Espart disfrutara del juego y mejorara en cada entrenamiento sintiéndose parte importante del equipo.

ALBERT PUIG ALCAIDE

Xavi Espart vivió en sus dos años como infantil uno de los momentos más complicados de su extensa trayectoria en La Masia. Si en el fútbol-7 su escasa estatura no era un problema para que pudiera destacar si lo fue al saltar al fútbol-11.

Albert Puig, técnico del Infantil B del Barça / LaLiga

Su primer entrenador en este formato fue Albert Puig Alcaide, un técnico que actualmente trabaja en la cantera del Girona.

Espart coincidió por primera vez con sus actuales compañeros en el primer equipo Cubarsí, Bernal y Lamine.

Espart jugó con Lamine por primera vez en el Infantil B de Albert Puig (2019-20) / Valentí Enrich

Estos tres ya eran aviones en aquella época mientras que Espart era un diesel que tuvo que esforzarse mucho para ganarse minutos en el equipo de Albert Puig.

POL PLANAS

El que fuera central del Cornellà y actual entrenador del Juvenil A fue uno de los técnicos que más ayudó a que Xavi Espart diera un paso adelante en su fútbol.

El de Vilassar era un '6' que alternaba con la posición de '8' pero no acababa de explotar su gran potencial y con Pol Planas mejoró en muchos aspectos tácticos.

Los discípulos de Pol Planas vuelan alto / FCB

La temporada de Espart en el Cadete B fue determinante para dejar atrás las dudas y demostrarse a sí mismo que podía ser tan bueno como sus compañeros de generación.

Planas lo volvió a dirigir posteriormente en la Youth League del curso pasado.

SERGI MILÀ

El actual coordinador del fútbol-11 del Barça es una de las claves ocultas del actual éxito de La Masia.

Sergi Milà fue clave para que Espart empezara a probarse como lateral y encontrar en esta demarcación un hueco para ser titular.

Gerard Sarrà, Boja, Sergi Milà y Alexanko observando un partido de la cantera blaugrtana / Dani Barbeito

Milà vio que las cualidades de Espart podrían casar de maravilla con la demarcación de lateral derecho.

La mano izquierda y sabiduría de Sergi Milà es de gran ayuda para el actual director del fútbol base José Ramon Alexanko.

IVAN CARRASCO

El actual entrenador del equipo sub-21 del Al-Ittihad (Arabia Saudí) fue el entrenador de Espart en la temporada 2022-23.

Carrasco lo utilizó principalmente como lateral derecho y aquella temporada fue clave para que Xavi se creyera que podía ser un jugador útil ejerciendo de '2'.

Espart coincidió con Ivan Carrasco en el Cadete A / Valentí Enrich

Espart se incorporaba a la zona ancha como un centrocampista más sin perder las obligaciones de un lateral derecho.

ÓSCAR LÓPEZ

El salto de cadete a juvenil es siempre un paso delicado. Óscar López lo tuvo claro y no dudó en darle muchos minutos en el Juvenil A cuando por edad en la temporada 2023-24 le tocaba jugar en el Juvenil B.

Óscar López dirigía al Juvenil A en el curso 22-23 / Valentí Enrich

Aquel curso Espart alternó ambos equipos pero ya tuvo más presencia en el conjunto que dirigía el actual entrenador del Sporting B. Si con el Cadete A, Espart empezó a explorar la demarcación de lateral, con Óscar López se consolidó como un '2' ideal para el juego del Barça.

JULIANO BELLETTI

La mejor temporada de Espart en la cantera del Barça fue con el Juvenil Aen el curso 2024-25.

Aquella temporada Espart ya debutó de la mano de Albert Sánchez con el filial pero sus mejores actuaciones llegaron en la Youth League. Uno de los grandes culpables de que el Barça conquistara la Champions juvenil fue Xavi Espart.

Juliano Belletti tiene mucho trabajo por delante en el Barça Atlètic / Valentí Enrich

El maresmense fue uno de los mejores jugadores del equipazo que armó Belletti y que no solo conquistó la Youth League sino que logró ganar la liga y la Copa del Rey.

Con Juliano Belletti también dio un paso adelante importante el curso pasado en la Primera Federación.

Xavi Espart celebra la victoria ante el Sevilla / FCB

Su nivel espectacular llamó la atención de Flick que ya lo tuvo en dinámica del primer equipo en el tramo final de la temporada.

Si alguien conoce que se necesita para jugar de '2' en el Barça esta persona es Belletti que jugó de lateral derecho en el Barça entre el 2004 y 2007.

Noticias relacionadas

Más allá de estos nombres propios el mérito es colectivo de todos los que han formado y forman parte de la familia de la Masia. Xavi Espart es un producto genuino del fútbol formativo del Barça con todos los condimentos habituales de un jugador especial formado en la mejor cantera del mundo.