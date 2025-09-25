Xavi Espart, el lateral que viene

El polivalente Xavi Espart, centrocampista de origen, ha encontrado su sitio como lateral diestro, una posición de la que no anda precisamente sobrado el FC Barcelona. El de Vilassar es un ejemplo representativo de futbolista que ha dado el paso del Juvenil A al Barça Atlètic de la mano de un Juliano Belletti que le tiene una gran confianza. Y le ha respondido con un arranque de temporada demoledor, una versión ofensiva del carrilero moderno que sube y baja la banda sin descuidar el aspecto defensivo, pero con mucho talante ofensivo. No en vano, en 4 partidos jugados (dos de Segunda RFEF, 1 de Youth League y la intercontinental de Maracaná) ha firmado 2 goles y otras 2 asistencias. Está en un momento muy álgido.

Xavi Espart, centrocampista del Juvenil A /

Ya la temporada pasada Xavi Espart, que siempre ha destacado por su disciplina táctica, lectura del juego y ocupación de los espacios, 'asomó la cabeza' por el filial azulgrana y dejó buenas sensaciones pese a las dificultades de un equipo que terminó descendiendo de categoría. Jugó 7 partidos repartidos en 267 minutos. Pero fue en el Juvenil donde resultó del todo imprescindible para conquistar Liga, Copa del Rey y la UEFA Youth League. En la competición europea jugó casi toda la fase de grupos y fue titular fijo en las eliminatorias, incluyendo la final de Nyon ante el Trabzonspor (1-4).

Pero aunque sigue manteniendo un gran espíritu de sacrificio y sentido colectivo por el bien del equipo, ha sido en este arranque de temporada en el que se ha desatado, consciente de su creciente importancia. Ya en el mítico Maracaná firmó un partidazo que dio mucho de que hablar, aunque su 'paisano' Jan Virgili fue quien se llevó todos los titulares con su impresionante exhibición futbolística. Precisamente, Espart le dio la asistencia a Virgili en un gol que dio la vuelta al mundo.

En Newcastle, abrió el marcador con un remate llegando desde atrás pleno de determinación. Y asistió en el segundo a Òscar Gistau. Y solo cuatro días después, los que van de jueves a lunes, marcó en su primera titularidad de la temporada con el Barça Atlètic. Abrió la goleada con un espectacular derechazo desde fuera del área. Cada vez se atreve más y el resultado está ahí.

Selección, capitanía y el seguimiento de Flick

Xavi espart es uno de los capitanes del Barça Atlètic junto a Álvaro Cortés, Alexis Olmedo y Brian Fariñas. Si Belletti no lo había puesto todavía en el once en el arranque liguero fue por los compromisos de Xavi Espart con la selección española sub-19. Y es que Paco Gallardo le hizo jugar un total de 216 minutos en los recientes amistosos en Pinatar Arena ante Inglaterra, Países Bajos y Ucrania.

El pasado 11 de agosto, el FC Barcelona se aseguró su continuidad con la renovación del lateral de 18 años hasta 2028. Una apuesta ya de presente que también está en el punto de mira de Hansi Flick. El técnico del primer equipo ya le ha llamado recientemente para entrenarse y comprobar in-situ la evolución de un futbolista con muchísima progresión.