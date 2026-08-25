Xavi Espart se gana a Flick y tendrá dorsal del primer equipo del Barça

Ya es una tradición en el FC Barcelona: todos los años, algún canterano aprovecha la pretemporada para convencer al entrenador blaugrana y dar el salto al Spotify Camp Nou. Ya son muchas campañas consecutivas con 'fichajes' de la casa al final de verano. No habrá excepción este curso. En las próximas horas, Xavi Espart será inscrito en LaLiga con dorsal del primer equipo. La Masia no descansa. Nuevo canterano en la plantilla culé.

Tal como ha avanzado 'Mundo Deportivo' y ha podido confirmar SPORT, Xavi Espart será registrado como futbolista del primer equipo del FC Barcelona con el número '12'. Flick ha quedado encandilado del de Vilassar de Mar, al que ya valoraba mucho desde hace unos meses, y la dirección deportiva liderada por Deco, en coordinación absoluta con el técnico alemán, ha decidido premiar al versátil futbolista con un 'ascenso'.

Contra el Elche, Flick ya dejó muy claro que confía ciegamente en Xavi Espart: a pesar de que había jugado de lateral derecho y centrocampista durante la pretemporada, en el Martínez Valero lo ubicó en el carril izquierdo de la defensa. Y rindió a las mil maravillas: dio una asistencia a Fermín, creó una gran ocasión y sumó un pase clave. Completó el 85% de sus pases, ganó 7 de 11 duelos en el suelo y los tres aéreos que disputó, además de registrar un regate, dos entradas, dos intercepciones, cinco despejes y seis recuperaciones.

En marzo de 2026, Hansi comparó a Xavi Espart con Philipp Lahm. No iba de farol: unos meses después, sigue asombrado con el canterano. "Es impresionante, sabe lo que tiene que hacer y es fantástico con la pelota", declaró tras el primer partido oficial de la temporada.

¿Y la ficha?

El futbolista de 19 años, que renunció a sus vacaciones que le correspondían tras brillar en el Europeo sub-19 porque tenía claro que este era uno de los veranos más importantes de su carrera y no quería dejar escapar el tren del primer equipo, tendrá que esperar algo de tiempo para tener la mejora de la ficha que se ha ganado sobre el terreno de juego.

La intención de Deco es abordar en las próximas semanas o meses, después del cierre del mercado de fichajes, la renovación de Xavi Espart. Tiene contrato hasta 2028 y todavía no hay prisa, pero la entidad culé se muestra optimista con cerrar rápidamente la carpeta y el futbolista solo piensa en cumplir su sueño de triunfar en el Spotify Camp Nou.