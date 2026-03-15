Xavi Espart: “Flick me dice que no tenga miedo y juegue a lo mío”

Xavi Espart vivió este domingo una tarde que difícilmente olvidará. El lateral derecho del Barça Atlètic, que había debutado esta misma semana con el primer equipo en Newcastle, tuvo ante el Sevilla su primera titularidad con el Barça… y nada menos que en el Spotify Camp Nou.

El canterano respondió a la confianza de Hansi Flick completando los 90 minutos en el triunfo azulgrana y mostró su satisfacción tras el partido. “Ha sido increíble jugar aquí en el Camp Nou, y además de titular. Lo he vivido con mucha ilusión. He intentado competir lo mejor posible, al máximo, y hemos conseguido ganar, así que mejor imposible”, explicó.

Espart recordó que sigue siendo futbolista del filial, aunque ahora esté trabajando en dinámica del primer equipo, y aseguró que su objetivo es aprovechar cada oportunidad. “Yo soy jugador del filial, pero ahora estoy aquí en dinámica de primer equipo. Donde esté intento dar el máximo, aquí o en el filial. Siempre muy agradecido por tener estas oportunidades e intentaré aprovecharlas al máximo”, comentó.

Xavi Espart en su primera titularidad con el primer equipo / Valentí Enrich

En los últimos minutos del partido se le vio visiblemente cansado, algo que él mismo explicó después con naturalidad. “Nada, nada. Eran rampas, ya se me estaba subiendo todo. He intentado aguantar, pero nada, cosas que pasan”, dijo.

El lateral también desveló cuál es el principal mensaje que le transmite Hansi Flick, que antes de su debut dijo que le recordaba al mítico Philipp Lahm, cuando le da minutos con el primer equipo. “Que tenga confianza, que él confía en mí y que juegue a mi juego. Que no tenga miedo a nada y que si juego a lo mío saldrán las cosas”, aseguró