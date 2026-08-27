Xavi Espart estrenará el '12' ante el Athletic Club

Xavi Espart lucirá esta temporada el dorsal ‘12’. Se lo ha ganado a pulso. El de Vilassar, una vez fue informado este martes de que iba a tener ficha del primer equipo, vestirá ese número en uno de los años más importantes de su carrera. Se lo ha ganado a fuego lento en un verano que nunca olvidará. Ahora toca lo más complicado, asentarse en el primer equipo del Barça y confirmar todos los brotes verdes. Ser regular.

Fermín. Xavi Espart y Dani Olmo celebran uno de los cinco goles del Barça en Elche / SPORT

El Barça ya había mandado ayer la documentación a la Liga para inscribirlo como jugador del primer equipo con ese dorsal ‘12’ y lo lucirá por primera vez esta noche en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club. Alrededor de las 12:30 el organismo presidido por Javier Tebas incluyó de forma oficial el nuevo número del defensa maresmense, que podría repetir titularidad ante los leones tras su buen papel como lateral zurdo ante el Elche.

Un camino de esfuerzo en La Masia

Para Espart, sin duda, es un espaldarazo a todo el trabajo que lleva realizando estos años en el seno de La Masia. El de Vilassar ha pasado por muchas cosas e incluso llegó a estar cerca de salir cuando era cadete y tenía pocos minutos de juego. La suya es otra historia de resiliencia dentro de las entrañas del Barça. No todo han sido caminos de rosas como los de Pau Cubarsí o Lamine Yamal. Hay otras historias de jugadores que tienen más dificultades para llegar a la élite, al sueño de asentarse a la primera plantilla.

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Espart, culé hasta la médula igual que su familia, ve recompensado ese esfuerzo en una temporada que se prevé muy importante para él. Tan difícil es llegar como mantener la regularidad y consolidarse en lo más alto. Esa versatilidad (puede actuar en los dos laterales y en cualquier demarcación del centro del campo) le hace muy valioso para Flick. Otro día para guardarse en el baúl de los recuerdos.