Xavi Espart se estrena como goleador con el primer equipo y abre la lata

Xavi Espart continúa con su imparable ascenso en la élite del fútbol. El canterano ha conseguido un nuevo hito en su carrera logrando su primer gol con el primer equipo en el Levante - Barça.

Xavi, que regresó a la titularidad tras su suplencia frente al Feyenoord en la Champions, volvió a demostrar que la confianza que Hansi Flick está depositando en él está justificada. A los cinco minutos de juego aprovechó un balón cedido por Raphinha para disparar contra la portería de Ryan. Su chut fue un tanto defectuoso al esar interceptado por un defensa, pero esta circuntsnacia le ayudó a despistar al meta del conjunto granota y de esta manera abrir la lata a favor de su equipo. Su remate entró muy ajustado al palo, resultado imparable.

Mientras su compañero Alejandro Balde contemplaba la situación con resignación desde el banquillo del Ciutat de València, Espart celebraba con júbilo su primer tanto como jugador del primer equipo, completando el giro que Hansi Flick le ha dado a la carrera de un futbolista que demuestra un día tras otro su polivalencia. Tras el curso acelerado de pretemporada como lateral izquierdo en el arranque del presente curso, Xavi ha pasado por delante a Balde y le está poniendo las cosas muy difíciles a un Joao Cancelo que lo puso todo de su parte para regresar al Spotify Camp Nou. Por el momento, el portugués está a expensas de los descansos del joven talento de Vilassar de Mar, capaz de jugar en las dos bandas del centro del campo y de la defensa.

La variente que conquistó a Flick

Su comprensión del estilo de juego que ha impuesto el técnico, su inteligencia táctica y su excelente sintonía con el resto de compañeros lo están afianzando día a día en el equipo. Titular frente a Elche, Athletic, Rayo y Valencia, acumulando los 360 minutos de juego y 2 asistencias, su primera diana a los cinco minutos de su quinta aparición en la élite es la muestra perfeccionadas del factor desequilibrante que Espart está ofreciendo y que han convencido a los técnicos del primer equipo. Como explicábamos esta misma semana, Flick está encantado con una variante táctica muy definida: interioriza constantemente su posición, apareciendo en la zona de mediapunta y sumando efectivos en la medular. Esta maniobra libera por completo el carril exterior para las incorporaciones de Gordon cuando coinciden en el mismo perfil. Genera superioridades constantes por dentro. Y frente al Levante, acabó en gol.

El crecimiento deportivo de Xavi no está pasando desapercibido y una prueba más es su irrupción en la carrera por la conquista del Golden Boy que otorga Tuttosport en colaboración con Transfermarkt. Espart se ha colado en la actualización más reciente de la lista de candidatos entrando directamente en la posición 30 del Top 100. Su sueño es entrar en el próximo corte, en el que los aspirantes quedarán reducidos a veinte candidatos.