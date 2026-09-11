Xavi Espart se dispara en la carrera por el Golden Boy con Pau Cubarsí como líder

La carrera por el Golden Boy empieza a coger velocidad y dos azulgranas han tomado un enorme impulso. La lista European Golden Boy Top 100 realizada por el portal especializado Transfermarkt para el premio que otorga Tuttosport ha publicado su tercera actualización mensual y deja como principal novedad el ascenso del canterano del Barça Xavi Espart, que ha rentabilizado al máximo su explosión en el primer equipo de la mano de Hansi Flick. La clasificación sigue comandada por un joven veterano, ya consolidado en la élite mundial, como es el también barcelonista Pau Cubarsí.

Xavi Espart irrumpe en el puesto 50 en una lista de cien candidatos que se va actualizando paulatinamente hasta conocer el ganador final. De esta manera, el polivalente jugador del Barça se convierte en el jugador que más posiciones ha escalado en esta última actualización. Su espectacular inicio de temporada no ha pasado desapercibido y le permite soñar con seguir escalando en una carrera que tendrá su siguiente gran corte en octubre, cuando la lista se reduzca a los 20 mejores candidatos.

Mucha Premier, pero...

La Premier League continúa siendo el campeonato liguero con mayor presencia en el Top 100. Nada menos que 31 de los cien talentos jóvenes de la clasificacfión juegan en Inglaterra y 15 de ellos llegaron a la competición durante este último verano. La Bundesliga ocupa la segunda posición, con 19 representantes, ocho de ellos incorporados en la última ventana de fichajes. LaLiga, por su parte, cuenta con nueve futbolistas en la clasificación.

La clasifición de Pau Cubarsí y Lamine Yamal en el Golden Boy / SPORT.es

El 'caso Lamine'

El análisis se matiza cuando se realiza a nivel de clubes pues el Barça sube en el ranking con cuatro jugadores entre los 100: Pau Cubarsí, Lamine Yamal, Marc Bernal y el propio Xavi Espart. El caso de Lamine es especial pues este año no puede optar al premio después de haberlo conquistado anteriormente, aunque a pesar de todos sus prestaciones siguen siendo de crack.

Quien sí tiene todas las opciones para ganarlo es su compañero Pau Cubarsí quien completó un año excepcional a nivel de club y de selección, siendo elegido además como el mejor jugador joven del último Mundial 2026 en el que se proclamó campeón con España. Evidentemente, parte como uno de los grandes favoritos pues su inicio de curso es simplemente espectacular y actualmente lidera la tabla.

La clasificación de Xavi Espart en el Golden Boy / SPORT.es

La explosión de Espart

Por detrás pisan con fuerza Marc Bernal y el propio Xavi Espart, quienes se están asentando en el primer equipo blaugrana. Si en el caso de Marc su trayectoria es más dilatada pese a su juventud, la explosión de Espart ha sido impresionante. Xavi se ganó en esta pretemporada la confianza de Hansi Flick convirtiéndose hasta ahora en la primera opción para ocupar el lateral izquierdo por delante de Joao Cancelo y de un Alejandro Balde en horas bajas. Además, su polivalencia le permite ser también una opción para el centro del campo.

La clasificación de Marc Bernal en la carrera por el Golden Boy / SPORT.es

El Barcelona es, además, uno de los clubes con mayor representación en la lista. Solo el Borussia Dortmund, con cinco jugadores, supera los cuatro futbolistas azulgranas. Chelsea, Oporto y Newcastle United también sitúan a cuatro jóvenes entre los 100 candidatos.

El Real Madrid cuenta con dos representantes, Yan Diomande y Endrick, mientras que la Real Sociedad tiene a Jon Martín y el Racing de Santander, al deseado Jorge Salinas.

Por nacionalidades, Francia lidera el ranking con 13 representantes, seguida de Inglaterra (10), Alemania (9) y España (8). Países Bajos aporta siete jugadores, Italia seis y Portugal y Brasil cuentan con cinco cada uno.

Zaire-Emery y Bouaddi la competencia de Pau

En la carrera por el Golden Boy, Pau Cubarsí se mantiene como uno de los nombres a batir. El campeón del mundo ocupa una posición privilegiada y tiene a varios grandes talentos pisándole los talones, aunque ya queda dicho que su compañero Lamine Yamal, ahora segundo, está fuera de concurso.

El Top 20 del Golden Boy tras la última actualización de Transfermarkt / Transfermarkt

Ayyoub Bouaddi es tercero, después de protagonizar uno de los grandes movimientos del mercado de verano. El Manchester City pagó 95 millones de euros al LOSC Lille por hacerse con sus servicios. Yan Diomande es quinto, tras cambiar el RB Leipzig por el Real Madrid en una operación de 125 millones de euros.

Le sigue Warren Zaïre-Emery, cuarto clasificado y una de las grandes perlas surgidas de la cantera del PSG. Bouaddi y Diomande han intercambiado sus posiciones respecto a la anterior actualización. El madridista, sin duda, se ha visto perjudicado por su precaria situaciçón en el Real madrid en el inicio de temporada Mientras tanto, Cubarsí continúa marcando el paso en una clasificación que empieza a definirse.