Xavi Espart, un campeón de Europa sin vacaciones para Flick en el Barça

Xavi Espart se ha convertido en uno de los nombres propios del verano en clave azulgrana. Tras proclamarse recientemente campeón de Europa con la selección española sub-19, el joven futbolista ha decidido renunciar a los días libres que le correspondían por su participación en el torneo continental para ponerse de inmediato a trabajar.

Xavi Espart, campeón con España / Instagram

Este mismo lunes 13 de julio, el canterano se incorporará a los entrenamientos de la primera plantilla del FC Barcelona bajo las órdenes de Hansi Flick, demostrando su total compromiso y ambición.

Versatilidad por bandera

El papel de Espart en el Europeo sub-19 ha sido sobresaliente, erigiéndose como uno de los jugadores más destacados de un combinado nacional que ha arrasado de principio a fin, ganando todos sus compromisos y sin encajar un solo gol en contra.

Durante la cita internacional, Xavi ha brillado con luz propia jugando en el centro del campo. Su rendimiento ha vuelto a poner de manifiesto una gran versatilidad, ya que en sus apariciones con el primer equipo del Barça se le ha visto actuar exclusivamente como lateral diestro.

Xavi Espart y Quim Junyent celebran el 1-0 de España / UEFA

Esta marcada polivalencia es un factor añadido que Flick valora de forma muy positiva en la confección de su plantilla. Cabe señalar que Xavi se estrenó en un escenario imponente como Saint James' Park con el Barça.

El técnico alemán ya habló con el canterano antes de que este se marchara de vacaciones y le transmitió un mensaje claro: lo quería a tope para el inicio de la pretemporada. Aunque Espart ya disfrutó de un par de semanas de descanso al término de la temporada regular, ha optado por no agotar este nuevo permiso para demostrarle desde el primer día al entrenador que está listo.

Su objetivo prioritario es inequívoco: quiere ganarse una ficha del primer equipo y quedarse definitivamente en la disciplina azulgrana.

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El futbolista llega en un estado de forma idóneo, altamente motivado y con la moral por las nubes tras colgarse la medalla de oro. En la lucha por un puesto en la plantilla tendrá que competir con otros perfiles, como el de Héctor Fort, que regresa tras su período de cesión en el Elche.

Espart Cortés y Tommy son habituales en las convocatorias de Flick / Dani Barbeito

Pese a la competencia, Xavi cuenta con credenciales sólidas y con el aval de que es del agrado de un Flick que ya lo conoce bien. En caso de que el club decidiera que lo mejor es una salida en forma de cesión, mercado no le faltará, puesto que cuenta con el interés de múltiples clubes de Primera División, recordando que el Racing de Santander ya apretó con fuerza en el pasado mercado invernal para hacerse con sus servicios.