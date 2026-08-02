Xavi Espart y Álvaro Cortés luchan por seguir en el primer equipo

La actual pretemporada del FC Barcelona se ha convertido en una gran oportunidad para los jóvenes de la cantera. El hecho de que la mayoría de mundialistas sigan de vacaciones ha provocado que un buen número de chavales del juvenil y el filial estén a las órdenes de Hansi Flick. El alemán se llevó al 'stage' de St. George's Park a un total de 17 canteranos, algunos de los cuales no tienen resuelto el futuro.

Es el caso tanto de Xavi Espart como de Álvaro Cortés. Ambos debutaron ya en el primer equipo la pasada temporada. El primero llegó a jugar seis partidos como lateral derecho, mientras el segundo disputó uno, ante el Alavés, como central. Los dos esperan convencer a Flick esta temporada para seguir a sus órdenes, pues difícilmente seguirán en un filial que se les ha quedado pequeño tras su enorme progresión.

Espart es un futbolista que gusta mucho a Flick y que bien podría quedarse en la primera plantilla teniendo en cuenta que solo cuenta con un lateral derecho, Jules Kounde, aunque bien es cierto que Eric Garcia y Joao Cancelo, que llegará pronto desde el Al Hilal, también pueden actuar en esa posición. Polivalente, pues también puede actuar como medio centro, el de Vilassar acaba de ganar la Eurocopa sub-19 con la selección española. Es valorado por Flick y también por la dirección deportiva, que ya ha hablado con su representante para ampliar y mejorar su contrato, que acaba el 30 de junio de 2028.

"Estoy contento y disfrutando. He llegado en un buen estado de forma del Europeo. Mi objetivo es quedarme aquí e intentaré dar el 100% para que el míster siga confiando en mí. Llevo muchos años en este club y sé lo que debo hacer y aprovechar las oportunidades que tenga", ha explicado un Espart que parecer estar luchando por un puesto con Héctor Fort, que ha regresado al equipo tras un año cedido en el Elche.

Espart y Álvaro Cortés, en las instalaciones de St. George's Park / Dani Barbeito

Respecto a su posición. A Espart le da igual donde juegue si se queda en el primer equipo. "Siempre he jugado de pivote pero ahora llevo tres años en el Barça jugando de lateral. Me encuentro cómodo y si es para quedarme, lo haré donde sea, donde me diga el míster. Quiero pensar que puedo estar aquí. Lo intentaré desde la humildad y el trabajo", asegura el de Vilassar.

Muchos centrales

También piensa en el primer equipo Álvaro Cortés. El central aragonés, que se fijaba en Piqué, Puyol y se fijó también en la última temporada de Iñigo Martínez de azulgrana, estuvo en dinámica del primer equipo en la recta final de la temporada pasada y Hansi Flick le premió con el debut en Mendizorroza. Intenta ganarse un puesto en el primer equipo en pretemporada sabedor de la competencia que tiene en nombres como Cubarsí, Eric Garcia, Gerard Martín, Araujo y Christensen. "Estoy aquí para poder aprovechar que tengo esta oportunidad y poderme ganar un sitio en el primer equipo. Mi deseo es quedarme, desde pequeño lo he querido y la decisión que tome el club la acataré y la respetaré", ha explicado el defensa en St. George's Park.

Álvaro Cortés es dos años mayor que Espart. Tiene ya 21 años el de Zaragoza. Tiene ofertas y por ello el central tiene claro que "mi etapa en el filial ya ha acabado". Por lo tanto, cuando avance la pretemporada se tendrá que tomar una decisión sobre su futuro, aunque el jugador cree "que tengo opciones reales de quedarme, el míster me ha mostrado su confianza". Es decir que Álvaro Cortés, que se define como un central "al que le gustan mucho los duelos defensivos, que me siento cómodo en los uno contra uno, y que también quiero ser protagonista con el balón y filtrar pases", deberá tener todavía algo de paciencia para saber donde jugará la próxima temporada. Su contrato con el Barça acaba en el 2028 y no es descartable una cesión.