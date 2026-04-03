Xavi Espart-Álvaro Cortés, los 'comodines' de Flick en el Barça

Pequeño drama el que se produjo el pasado 4 de marzo en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Flick perdía de una tacada a sus dos laterales titulares esta temporada, Jules Koundé y Alejandro Balde. Si bien el canterano había perdido un poco de relevancia con la llegada de Cancelo, mayoritariamente a lo largo del curso había sido el dueño del carril zurdo de la defensa barcelonista. Doble mazazo importante para un cuadro azulgrana muy afectado por bajas de peso a lo largo de todo el curso.

Obligado a reinventarse, el técnico alemán del Barça apostó por el recurso que nunca falla: la cantera. Xavi Espart y Álvaro Cortés promocionaron del Barça Atlètic de forma inmediata tras la eliminación en el torneo del KO frente al Atlético de Madrid. Ambos conocedores de la forma de trabajar de Hansi, puesto que han estado durante su etapa en el banquillo azulgrana en algún momento u otro en dinámica.

Contratiempos

Si el verano pasado el entrenador de Heidelberg decidió tener un papel más incisivo y protagonista en la preparación física del filial y que hubiera una mayor comunicación entre staffs fue, precisamente, para momentos así. La Masia siempre es la respuesta cuando se acumulan los contratiempos en la élite. Flick conoce a todos los futbolistas que se cuecen en las entrañas de la 'pedrera' azulgrana y sabe cuál puede ser de utilidad en función del vacío que haya que llenar o del contexto.

Xavi Espart fue titular contra el Sevilla en el Camp Nou / Valentí Enrich

Espart estuvo todo el primer tramo de la presente temporada entrenando con el Barça. Tras la lesión de Christensen y un Koundé que empezó entre algodones, Flick llamó al de Vilassar, que, curiosamente, no había participado en la pretemporada con el primer plantel. También Balde estuvo casi un mes fuera.

Un sueño de familia

Xavi se ejercitó, entró en varias convocatorias, pero no tuvo el premio del debut. Algo que sí llegó cuando Flick lo volvió a llamar por las lesiones de Koundé y Balde. En Newcastle y en unos octavos de final de Champions, nada más y nada menos. Un sueño cumplido para un chico culé hasta la médula. Y de herencia familiar.

Álvaro Cortés, durante un entrenamiento con el Barça / Dani Barbeito

Por su lado, Cortés no ha podido cumplir también ese deseo de infancia de estrenarse oficialmente con el primer equipo. Pero todas estas semanas ha cumplido y ha dejado muy buenas sensaciones en Flick y el staff. El club no lo dejó salir cedido el verano pasado tras la marcha de Iñigo. Flick lo frenó. Es el capitán y líder del filial y recientemente ha renovado hasta 2028, demostrando la entidad y el propio jugador su compromiso de futuro.

Cortés, a Mallorca

Con los regresos ya de cara a este sábado en el Metropolitano de Koundé y Balde, se presume que el rol de Cortés y Espart será distinto. Flick quiere ayudar al filial en la medida de lo posible a lograr el objetivo del ascenso y ya está decidido que Álvaro viaje a Mallorca para medirse con el Porreres. Partido vital para el objetivo del cuadro de Belletti.

Cortés que es el capitán y 'alma mater'. Xavi, que ya ha tenido varios ratos con el primer equipo (incluso como titular) sí podría seguir unos días más. También por su versatilidad (puede ejercer de centrocampista). Ambos, eso sí, se mantienen como comodines de Flick y opciones para echar mano de aquí a final de curso. Capaces de competir a máximo nivel y valores de futuro del club.

Otro comodín es Tommy Marqués. Sigue en dinámica de primer equipo desde hace meses. Y se espera que cuando vuelva Frenkie ayude más al Barça Atlètic, pero Flick, que ya lo ha hecho debutar, confía ciegamente en él.