Xavi no escuchó ofertas

Le hemos visto estos días con su pareja y amigos desconectando en Ibiza. Hace 25 años que Xavi Hernández no para. Primero como jugador e inmediatamente después como entrenador. La decisión, en cuanto quedó claro que no continuaba en el Barcelona, fue tajante. No entrenaría este año. Motivos familiares y personales. Quiere estar con los suyos. Desde que se anunció su salida del Barcelona ha recibido numerosas llamadas de equipos, todos de fuera de España. Europeos y de Arabia, incluso alguno de Qatar.

Las ofertas han llegado desde diversos países y, a nivel europeo, algunos de los interesados son equipos potentes que ambicionan luchar por la Champions. Pese a que Xavi agradece el interés y así lo expresa a sus interlocutores, cuyas propuestas son muy seductoras, el técnico ha rechazado todas y cada una de las ofertas recibidas. Lo tiene muy claro: va a estar, por lo menos, un año en blanco, disfrutando de su entorno familiar y cargando las pilas de cara al futuro.

El ex entrenador blaugrana está dispuesto a seguir dando guerra en los banquillos. Se siente con mucha fuerza y energía para ello, aunque entiende que, tras la exigente etapa que ha vivido en el Barça, toca parar. Así se lo ha comunicado también a su staff, cuyos miembros aprovecharán también para descansar y desconectar del trabajo ingente que supone el día a día en un club como el blaugrana. Xavi, que perdonó el salario que debía cobrar la próxima temporada, sí pidió que su equipo percibiera el último año de contrato.